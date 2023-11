Wiesław Nowobilski jest kierownikiem jednej z ekip budowlanych w programie "Nasz nowy dom". Przez lata współpracował z Katarzyną Dowbor, która decyzją nowego dyrektora programowego stacji Polsat, Edwarda Miszczaka, została nagle zwolniona z produkcji. Na jej miejsce wskoczyła aktorka Elżbieta Romanowska. Jak Nowobilski ocenia współpracę z nową prowadzącą? Wyjawił, co działo się na planie.

"Nasz nowy dom". Wiesław Nowobilski ocenił współpracę z Elżbietą Romanowską. Jaka jest na planie?

Zakończyła się realizacja 21. edycji programu "Nasz nowy dom". Jak ekipa poradziła sobie z wyzwaniami tym razem? - Edycja była bardzo fajna. Ponownie pomogliśmy wielu rodzinom, z czego się bardzo cieszę - podsumował Wiesław Nowobilski w rozmowie z serwisem polsat.pl. Co kierownik budowy w programie sądzi o nowej prowadzącej show? Przez ostatnie miesiące mieli okazję lepiej się poznać. - Jest ciepłą osobą. Bardzo zżyła się ze wszystkimi, zarówno z moją ekipą, jak i z ekipą produkcyjną. Od razu poczuliśmy, że jest rodzinna. Weszła do programu z uśmiechem - wyjawił Nowobilski w rozmowie z serwisem.

