Waldemar Gilas, czyli jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", zorganizował Q&A dla swoich fanów na Instagramie. Odpowiedział na kilka niewygodnych pytań dotyczących zarobków, hejtu i ewentualnej wspólnej przyszłości z partnerką, którą wybrał w programie. Matrymonialne show TVP1 zbliża się do wielkiego finału i niedługo dowiemy się, które relacje przetrwały. W najbliższym odcinku formatu odbędą się rewizyty, Waldemar spośród kandydatek wybrał Ewę i to właśnie do niej pojedzie. Co uczestnik "Rolnika" zdradził w rozmowie z fanami?

"Rolnik szuka żony". Waldemar zarobił na programie? Wyjawił prawdę

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" podczas Q&A, które zorganizował na Instagramie, odpowiedział na różne dociekliwe pytania fanów. Jeden z internautów zapytał budzącego ogromne emocje rolnika o kwestie finansowe. "Czy zarobiłeś coś z programu?" - napisał. Co na to uczestnik? Stanowczo zaprzeczył, że udział w show TVP1 przyniósł mu jakiekolwiek zyski. "To często zadawane pytanie. Nie zarobiłem z programu ani grosza" - odpisał Waldemar. Kolejne pytanie dotyczyło luksusowego auta, jakie rolnik pokazał w programie. "Skąd masz taki samochód?" - zapytał jeden z internautów. "Z ciężkiej sumiennej pracy w gospodarstwie" - odparł Waldemar.

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Ewa znali się już przed programem? Rolnik stanowczo odpowiedział