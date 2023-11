Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu budzą ogromne emocje. W teorii najwięcej mandatów do Sejmu jako samodzielna partia otrzymał PiS, jednak za sprawą umowy koalicyjnej to Lewica, Platforma Obywatelska i Trzecia Droga zyskali tzw. większość. Już wcześniej Donald Tusk zapowiadał, że jeśli prawica zostanie odsunięta od władzy, będzie można się spodziewać zmian w telewizji publicznej. Jednym z jej "bohaterów" jest Miłosz Kłeczek, który słynie z dość kontrowersyjnych materiałów wspierających prawicę. Sprawdziliśmy, kim jest.

Miłosz Kłeczek słynie z propagandowych programów TVP

Programy z udziałem Miłosza Kłeczka obijają się szerokim echem medialnym, a wszystko za sprawą panującej w nich atmosfery. Niejednokrotnie przepychał się słownie z politykami opozycji, a jego temat powrócił przy okazji ostatniej rozmowy z Donaldem Tuskiem. Polityk poczuł się zlekceważony ze względu na to, że Kłeczek, zadając pytania, trzymał rękę w kieszeni. Co więcej, w TVP Kłeczek zagościł dopiero wtedy, kiedy w 2016 roku stery przejął Jacek Kurski, a co za tym idzie, media publiczne stały się sprzyjające rządzącej wówczas partii. Kłeczek został twarzą TVP Info, a cztery lata później otrzymał własny program "Kasta", w którym krytykowano polityków opozycji. Później został gospodarzem programów "Woronicza 17" oraz "Strefy starcia". Czym zajmował się wcześniej? Od lat jest związany z mediami, między innymi jako pracownik Superstacji, TVN, TTV i radiowej Jedynki.

Miłosz Kłeczek to biznesmen. W TVP nigdy go nie zatrudniono, ale jego zarobi robią wrażenie

Zarobkom Miłosza Kłeczka już od jakiegoś czasu przyglądają się media. Z informacji, do jakich dotarł serwis Pudelek wynika, że inwestuje on w nieruchomości. Transakcja na grunt w Olsztynie opiewała na około 420 tysięcy złotych. Oprócz tego kupił mieszkanie na warszawskiej Pradze za około 588 tysięcy złotych. To nie wszystko. Jest też współwłaścicielem firmy zajmującej się sprzedażą elektroniki, zabawek i artykułów gospodarstwa domowego sprowadzanych przede wszystkim z Chin. Uwagę zwraca również jego kontrakt z TVP. Formalnie jest on zatrudniony w stacji, a jak ustalił Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, prowadzi jednoosobową działalność Miłosz Kłeczek Media Star. Ze sprawozdania finansowego za 2022 rok wynika, że zyskał około 8,82 milionów złotych przychodu i 602,9 tysięcy złotych zysku netto. Zdjęcia Miłosza Kłeczka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.