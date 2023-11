23 listopada Paweł Domagała poinformował, że jego przygoda za stołem jurorskim programu "Twoja twarz brzmi znajomo" dobiega właśnie końca. A my wiemy, kto ma szansę znaleźć się na jego miejscu. Plotek dowiedział się, że z racji tego, że Polsat przygotowuje wyjątkową edycję z najlepszymi gwiazdami z poprzednich odsłon show, chce by w jury też znalazł się ktoś, kto już sprawdził się świetnie w tej roli. Na razie najpoważniej brane pod uwagę są trzy nazwiska, ale powstaje też lista rezerwowa.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Katarzyna Skrzynecka wróci do jury i zastąpi Pawła Domagałę?

Według informacji Plotka największą szansę na powrót do jury w "Twoja twarz brzmi znajomo" mają Kacper Kuszewski i Bartłomiej Kasprzykowski. Wyłonić zastępstwo za Pawła Domagałę nie jest łatwe. - Ich powrót idealnie wpasowałby się w formułę z gwiazdami z poprzednich edycji, bo nie dość, że to jurorzy, to również zwycięzcy programu - zdradza nasz informator. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że szczęście może uśmiechnąć się do Katarzyny Skrzyneckiej. Szkopuł w tym, że Edward Miszczak ma mieć z nią problem.

Na spotkaniach w sprawie programu często do tej roli pada też nazwisko Katarzyny Skrzyneckiej, ale tu wszyscy woleliby ją zobaczyć znowu jako uczestniczkę, a nie jurorkę. Ona z kolei wolałaby znowu oceniać innych. To wygodniejsze od katorżniczych treningów, ale Miszczak, który jakiś czas temu zwolnił ją z programu, nie chce jej widzieć znowu w jury i rozmawia o tym z osobami odpowiadającymi za kolejną odsłonę show. Uważa, że Skrzynecka jako uczestniczka wzbudzi więcej emocji i tylko tak powinno się o niej myśleć - opowiada nasze źródło z Polsatu.

Ponoć też w opcji awaryjnej, gdyby negocjacje z Bartkiem Kasprzykowskim i Kacprem Kuszewskim nie poszły po myśli produkcji, pod uwagę do roli jurora brany jest Lesław Żurek i Kazimierz Mazur. Jak widać praca nad nowym sezonem wre.

Oświadczenie Pawła Domagały. Tak skomentował odejście z "Twoja twarz brzmi znajomo"

Paweł Domagała podziękował za współpracę z "Twoja twarz brzmi znajomo", publikując w mediach społecznościowych pożegnalny post. "Chciałem wam powiedzieć, że z jesiennym sezonem kończy się moja obecność w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Bardzo dziękuję Telewizji Polsat i całej ekipie realizacyjnej za super przygodę i świetną zabawę. Doba ma wciąż 24 godziny, więc chcę się skupić na swojej twórczości - pracy nad nową płytą (premiera w listopadzie), przygotowaniem stand-upu, produkcją filmu w reżyserii Zuzy (żona Domagały - przyp.red). Twojej Twarzy życzę kolejnych udanych sezonów. Będę kibicował" - podsumował piosenkarz. Gwiazdor nie znika zupełnie z polsatowego ekranu. Jego komediowy talent można podziwiać, oglądając serial „Rafi", emitowany na platformie Polsat Box Go.