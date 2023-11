"Hotel Paradise" to hitowe reality show emitowane na antenie TVN7. Program od początku prowadzony jest przez Klaudię El Dursi. Uczestnicy muszę się łączyć w pary, aby wspólnie dotrwać do wielkiego finału. Przez wiele lat emisji byliśmy świadkami licznych kontrowersji związanych z formatem. Niektóre wypowiedzi mieszkańców rajskiej wyspy przeszły już do historii. Jak wiadomo, po zakończeniu emisji uczestnicy zyskują popularność i dalej działają w sieci. Niektórzy z nich idą nawet o krok dalej i zgłaszają się do kolejnych programów lub konkursów. Tak zrobiły m.in. Hania i Magda, które postanowiły wziąć udział w wyborach miss. Opublikowano zgłoszenia.

"Hotel Paradise". Magda przedstawiła bardzo odważny taniec. Hania nie nie zabłysnęła z geografii

Hania wystąpiła w szóstej edycji "Hotelu Paradise". Choć dotarła do finału, to dała się poznać jako dość kontrowersyjna postać. Jej impulsywne wypowiedzi i ekstrawaganckie zachowanie przed kamerami widzowie z pewnością kojarzą do dziś. Do najbardziej kompromitującej sytuacji z jej udziałem doszło w trakcie quizu z wiedzy. Do gry przystąpiła razem z Adamem. Niestety, nie szło im najlepiej. Wręcz przeciwnie. Para nie potrafiła poprawnie odpowiedzieć na prawie żadne z zadanych pytań. Jedno z zagadnień najbardziej utkwiło w pamięci widzów. - Jaka jest stolica Portugalii? - zapytała prowadząca. - Strzelam, wyjdę na głupka najwyżej. Strzelam. Peru! - odparł Adam. - Kambodża - dorzuciła rozbawiona Hania.

Magda również dała się poznać w szóstej edycji randkowego show. Dziewczyna, zgłaszając się do programu, miała jedynie 18 lat. Widzowie często zarzucali, że jej zachowanie jest zbyt wulgarne. Przypominamy, że kobieta weszła w relację z Grzegorzem. W trakcie programu nie szczędzili sobie czułości. Czasami okazywali jej sobie nawet zbyt dużo. Po tym, jak Magda zatańczyła przed Grzegorzem w samej bieliźnie, czara goryczy się przelała. Internauci mieli dość i byli dla pary bezlitośni. Relacja nie przetrwała po zakończeniu programu.

"Hotel Paradise". Magda i Hania startują w wyborach miss

Na oficjalnej stronie w mediach społecznościowych Polska Miss zostały opublikowane zgłoszenia Magdy i Hani. Po owocnej przygodzie w telewizji teraz obie panie zmierzą się i zawalczą o tytuł w konkursie piękności. Na udostępnionych zdjęciach obie prezentowały się elegancko w balowych sukniach. Myślicie, że mają szansę na zwycięstwo? Której kibicujecie bardziej? Więcej zdjęć byłych uczestniczek "Hotelu Paradise" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.