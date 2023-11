W przeciągu kilkunastu lat emisji programu "Taniec z Gwiazdami" widzowie mogli śledzić taneczne poczynania nie tylko osób związanych z polskim show-biznesem, ale także zagranicznych uczestników. Jedna z nich przechodzi obecnie przez bardzo trudne chwile. Artystka jest ścigana listem gończym przez Rosję. Nie jest to pierwszy raz, gdy wymierzono w nią tak niebezpieczne działania.

"Taniec z Gwiazdami". Uczestniczka poszukiwana listem gończym

"Taniec z Gwiazdami" doczekał się wielu międzynarodowych uczestników. W serii początkowo emitowanej na antenie TVN, a później Polsat mogliśmy zobaczyć taneczne umiejętności m.in. Conrado Moreno, Paolo Cozzy czy Iwana Komarenko. Zagraniczne media donoszą o poważnych problemach jednej z uczestniczek. Za ukraińską piosenkarką Jamalą został wydany list gończy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji. Według doniesień serwisu Mediazona głównym oskarżeniem ma być rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących rosyjskiej armii. Gwiazda od października ma znajdować się na liście poszukiwanych przez Rosję. Z kolei w listopadzie sąd rosyjski miał wydać nakaz aresztowania wokalistki.

"Taniec z Gwiazdami". Co Rosja zarzuca Jamali?

Szczegółowe zarzuty wobec piosenkarki nie są ujawnione. Jednak Jamala znana jest z krytykowania władz okupacyjnych na Krymie. W 2016 roku wystąpiła na Eurowizji. W utworze "1944" nawiązała do deportacji i wyniszczenia Tatarów krymskich przez Sowietów. Wówczas owa piosenka przyniosła jej zwycięstwo i rozpoznawalność. W ubiegłym roku, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, piosenkarka relacjonowała brutalne działanie wroga za pośrednictwem mediów społecznościowych. W kwietniu 2022 roku otrzymała zakaz wjazdu do Rosji na kilkadziesiąt lat. Oprócz niej na liście przeciwników Rosji znajduje się wiele innych artystów lub dziennikarzy. Mimo zagrożenia Jamala pozostała aktywna na portalach społecznościowych. Prawdopodobnie w ten sposób chciała dać do zrozumienia internautom, że nie odczuwa lęku ze strony wschodniego państwa.