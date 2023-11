Jednym z najbardziej charakterystycznych postaci formatu "Chłopaki do wzięcia" stał się Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Jego obecność w mediach to istny rollercoaster. Choć początkowo dał się poznać z przemocowej strony, później nieco złagodniał i obiecywał poprawę, aż ostatecznie w 2021 roku trafił do więzienia. Niedawno wyszedł z ośrodka, wizualnie zmieniając się przy tym nie do poznania. Pamiętacie jego byłą dziewczynę? Ta też od czasu programu przeszła metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Patricia Kazadi o reality show Dody. Ma swoje zdanie

"Chłopaki do wzięcia". Pamiętacie dziewczynę Szczeny? Dziś ciężko ją rozpoznać. Po rudych włosach ani śladu

- Rysio jest najfajniejszym facetem na całym świecie - mówiła zakochana Mariola przed kamerami. Choć uczucie było odwzajemnione, parze nie udało się stworzyć trwałej relacji. Partnerka uczestnika zniknęła z show i słuch o niej zaginął. Wciąż jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, a niedawno w sieci pojawiło się jej nowe zdjęcie. Sporo się zmieniła? Mało powiedziane. Była partnerka Ryszarda "Szczeny" Dąbrowskiego zapuściła włosy i całkowicie zrezygnowała z rudego koloru, który miała podczas kręcenia odcinków. Aktualne zdjęcie Marioli z "Chłopaków do wzięcia" znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

'Chłopaki do wzięcia'. Pamiętacie dziewczynę Szczeny? Mariolę dziś ciężko ją rozpoznać fot. Ipla

"Chłopaki do wzięcia". Szczena z "Chłopaków do wzięcia" bardzo schudł. Wszystko przez poważną chorobę

Ostatnio głośno było na temat przemiany wizerunkowej Szczeny - uczestnik bardzo schudł. Jak się jednak okazało, za metamorfozą "chłopaka do wzięcia" stała poważna choroba. W połowie września Szczena wziął udział w konferencji prasowej gali MMA VIP, kiedy to miał się zmierzyć w oktagonie z Mateuszem "Kuraqq" Kurzątkowskim. W rozmowie z reporterką internetowej telewizji TVreklama, uczestnik "Chłopaków do wzięcia" wytłumaczył swój nowy wygląd. - Ktoś mi napisał, że chyba byłem pod wpływem narkotyków, bo jakoś tak dziwnie wyglądam i coś ze mną jest nie halo. Nie, po prostu jestem jeszcze chory. Miałem delikatne zapalenie płuc. Dochodzę do siebie i dlatego tak wyglądam, jak wyglądam - powiedział Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Śledzicie losy uczestników "Chłopaków do wzięcia"?

'Chłopaki do wzięcia'. Pamiętacie dziewczynę Szczeny? Mariolę dziś ciężko ją rozpoznać fot. Ipla