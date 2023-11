Dziewiąta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeszła już do historii. W wielkim finale dowiedzieliśmy się, że Kinga i Marcin zdecydowali się na rozwód. Pozostałe pary zadeklarowały chęć kontynuowania relacji. Niespodziewanie jakiś czas temu Krzysztof ogłosił, że rozstał się z żoną. Widzowie nie kryli zdziwienia. Według nich ten związek od początku miał największe szanse na przetrwanie. Po tej wiadomości w sieci rozpętała się burza. Jedna z internautek nie gryzła się w język. Do sprawy włączyła się Julia z szóstego sezonu ślubnego eksperymentu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysiek rozstał się z Magdą. Internautka drąży. "Czego wam brakuje?"

Informację o rozstaniu przekazał Krzysztof za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są dalsze nasze losy po dniu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. Bez wątpienia te słowa dla wielu były szokiem. Jedna z internautek postanowiła podrążyć temat i się odpaliła. "Czysta ciekawość, ale jak to jest, że zgłaszacie się do programu po miłość, po partnera jako po brakujące ogniwo waszego życia, które ma nadać sens i znajduje się taka osoba i nie jesteście w stanie wejść w to na całego, tylko zaczynają się wątpliwości, gdzie wiecie przecież, na czym to polega, z czym to się wiąże. I czego wam brakuje? Że jednak kariera jest ważniejsza? Że brakuje odwagi? (...) Jestem ciekawa, że będąc w tym procesie, jednak coś nie styka?" - rozważała pod postem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia zabrała głos na profilu Krzyśka. Jej słowa dają do myślenia

Krzysztof postanowił przemilczeć sprawę. Za to włączyła się Julia, którą mieliśmy okazję poznać w szóstej odsłonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kobieta nie ułożyła sobie życia z programowym mężem. Ten w przykry sposób dał jej do zrozumienia, że powinna schudnąć. Była uczestniczka starała się rozwiać wątpliwości internautki. Wyjaśniła, jak to wyglądało z jej perspektywy. "To, że ktoś nam kogoś dobrał, nie oznacza, że wybór tego kogoś był prawidłowy. Człowiek składa się z tak wielu małych "cząsteczek", że czasami wystarczy jedna, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. To nie jest tak, że Krysia szuka: opiekuńczego, kochającego, cierpliwego, takiego dostaje i jest już szczęśliwa. Nic nie jest takie proste, bo gdyby było, takie programy nie byłyby potrzebne" - stwierdziła. Zgadzacie się z nią?

