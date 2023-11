Dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" rozkręciła się na dobre. Uczestnicy wybrali już kandydatki bądź kandydatów, z którymi chcą spróbować stworzyć relacje. W najnowszych odcinku czekają ich rewizyty. Bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników tego sezonu jest Waldemar. Jakiś czas temu mężczyzna został oskarżony o utrzymywanie relacji z kobietą spoza programu. Od tamtego momentu sprawa nieustannie się za nim ciągnie. Co prawda rolnik został w randkowym show i wybrał Ewę, ale widzowie nie zapomnieli mu nieszczerości i nieustannie rzucają w jego stronę nieprzychylne przytyki. Mają ku temu kolejny powód? Jedno z pytań budzi poważne wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar znał Ewę wcześniej? Stanowcza reakcja

Mimo kontrowersji Waldemar wydaje się nie przejmować zamieszaniem, jakie panuje wokół niego. Ostatnio postanowił wejść w interakcję z obserwującymi i zorganizował na swoim profilu na Instagramie słynną serię pytań Q&A. Jedno z nich było zadziwiające. Pewien internauta postanowił dopytać o wcześniejszą znajomość z kandydatką. "Czy ty i Ewa nie znaliście się wcześniej?" - zapytał. Waldemar od razu ruszył z odpowiedzią. Stanowczo zaprzeczył. "Absolutnie, nie znaliśmy się wcześniej" - oświadczył. W dalszej części posypały się kolejne pytania. Jedno z nich dotyczyło marzenia. "Największe marzenie?" - zapytano. Waldemar wspomniał o powiększeniu rodziny. "Mieć jeszcze dziecko" - wyznał. Kolejne z pytań rozchodziło się o hitowe show TVP. "Czemu jesteś dopiero w tej edycji rolnika?" - padło pytanie. Jak się okazuje, rolnik już wcześniej myślał o zgłoszeniu się do programu. "Starałem się w ósmej, ale cierpliwość zaowocowała i jestem w jubileuszowej dziesiątej" - wyjawił.

"Rolnik szuka żony". Waldemar o krytyce, która na niego spadła. "Nie zaprzątam sobie głowy"

Na tym jednak nie koniec. Następna część pytań odnosiła się do sytuacji zaistniałej w programie i zachowania Waldemara. "Masz świadomość, że cała Polska się z ciebie śmieje i ma cię za pozera?" - rzucił jeden z internautów. Rolnik postawił sprawę jasno. "Absolutnie mnie to nie interesuje. To jest problem tych ludzi, nie mój. Ja jestem w zgodzie ze sobą. Wiem, jak było naprawdę, a ludzie widzą tylko fragment całości i na podstawie tego wydają swe opinie. Zaznaczam, że nic o mnie nie wiedzą. Ważne jest dla mnie, co myślą o mnie rodzina, najbliżsi znajomi, a opinią ludzi w ogóle nie zaprzątam sobie głowy" - oświadczył. Kolejny internauta postanowił zahaczyć o memy. "Widziałeś memy o sobie? Rozwaliły mnie" - stwierdził. Rolnik zdobył się na szczerą odpowiedź. "Mam duży dystans do siebie i spore poczucie humoru, nawet gdy memy o mnie powstają" - wyznał. Śledzicie poczynania Waldemara? Premierowy odcinek programu zostanie wyemitowany w niedzielę 26 listopada.

'Rolnik szuka żony' Waldemar Piotr Matey / facebook/rolnikszukazonytvp