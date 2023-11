"The Real Housewives" to program, który opowiada o życiu bogatych kobiet. Każda z uczestniczek pracuje w innej branży. Łączy je jedno: zamiłowanie do luksusu. Zamożne panie pokazują, jak wygląda ich codzienność. Format zdobył ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych. Za granicą zyskał aż 20 różnych wersji. Przyjął się również w Polsce, gdzie był emitowany przez telewizję Polsat. Ostatnio edycja została zakończona. Z tej okazji jedna z bohaterek, Monika Żochowska, podzieliła się wyjątkową wiadomością.

Monika Żochowska podzieliła się radosną nowiną! Gwiazda "The Real Housewives. Żony Warszawy" jest w ciąży

Monika Żochowska wraz z innymi uczestniczkami wystąpiła w odcinku podsumowującym polską wersję "The Real Housewives. Żony Warszawy". W odsłonie nie brakowało kłótni między bohaterkami. Panie skupiły się na konfliktach, które się między nimi pojawiły. W pewnym momencie Żochowska zwróciła się do Moniki Goździalskiej. W kilku słowach wyznała, że spodziewa się drugiego dziecka. - Monia z jedną rzeczą wróżka miała rację. Będą w przyszłym roku dzieci. Jestem w trzecim miesiącu ciąży. Rzeczy, które mnie w pewnych momentach przygniatały i było mi bardzo ciężko, to była protekcja dziecka, a nie siebie. Ten strach, który mi towarzyszył był to strach, który był związany z moim - wyznała bez wahania. Informacja bardzo zachwyciła pozostałe uczestniczki. Ucieszył się nawet Krzysztof Ibisz, który był hostem spotkania. Przyznał, że "nie ma lepszej wiadomości na koniec tej edycji niż tą, którą powiedziała Monika". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Monika Żochowska z programu 'The Real Housewives. Żony Warszawy' Fot. materiały prasowe Polsat

Czym na co dzień zajmuje się Monika Żochowska z "The Real Housewives. Żony Warszawy"?

Monika Żochowska jest współzałożycielką i CEO marki Glov. Firma została założona w 2011 roku i zyskała popularność dzięki specjalnej rękawiczce do zmywania makijażu. Kobieta wraz z koleżanką startowała zupełnie od zera. Jak się jednak okazało, odniosła ogromny sukces. Według magazynu "Forbes", marka ma ponad 11 milionów przychodów. Żochowska jest żoną multimilionera Alexa Gryna, szefa Codewise Unicorns. W 2021 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary, Maksymilian. O jej planach na przyszłość fani dowiedzieli się z ostatniego odcinka show "The Real Housewives. Żony Warszawy". "Monika po programie wrzuciła się w wir pracy, nadrabiając biznesowe zaległości. Dodatkową motywacją jest dla niej fakt, że za chwilę czeka ją kolejna przerwa, tym razem macierzyńska (...)."