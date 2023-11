Monika Chwajoł zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Choć w reality show TTV nie zagościła zbyt długo, to udało jej się zagrzać miejsce w show-biznesie. Celebrytka okazjonalnie pojawia się na ściankach czy branżowych wydarzeniach. Oprócz tego spełnia się nie tylko w roli bizneswoman, ale przede wszystkim jako mamy. Ma dwie córki Nicole i Michelle. Starsza z dziewczynek właśnie celebrowała urodziny. Z tej okazji pojawiło się mnóstwo życzeń i spektakularny prezent. Co otrzymała nastolatka? Celebrytka zdobyła się na hojny gest.

"Królowe życia". Monika Chwajoł świętowała urodziny razem z córką. Taki prezent otrzymała nastolatka

Monika Chwajoł prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 240 tysięcy obserwujących. Celebrytka chętnie relacjonuje im kawałki z życia prywatnego. Ostatnio jej rodzina miała spory powód do świętowania. Bowiem Nicole obchodziła 16. urodziny. Monika Chwajoł pokazała fanom, na jakie niespodzianki w dniu święta mogła liczyć jej córka. Na InstaStories dodała mnóstwo zdjęć i nagrań. Jak się okazuje, urodziny obchodzone były na bogato. Nicole otrzymała piękne kwiaty. Dostała również nietypowy tort, który był w kształcie bukietu róż i dodatkowo ozdobiony został banknotami. "Jak 16 urodziny, to musi być dollarsowo" - napisała Chwajoł.

Na tym jednak nie koniec. Głównym prezentem był zestaw torebek od Louis Vuitton. W dalszej części relacji widzimy, że Nicole jest z tego powodu niezwykle uradowana i podekscytowana. Co znalazło się w podarunku? Nastolatka otrzymała klasyczny model torebki, którego ceny wahają się od siedmiu do ośmiu tysięcy złotych. Do tego otrzymała portfel oraz kosmetyczkę. Jak na razie Nicole świętowała urodziny tylko w gronie rodzinnym. "Urodzinki w gronie rodzinnym były super. Teraz czas dokończyć przygotowania do sporej imprezy młodzieży. Co to będzie za weekend, strach się bać" - w kolejnym kafelku. Zdjęcia z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Królowe życia". Monika Chwajoł złożyła córce życzenia w sieci. Poruszające słowa

Monika Chwajoł opublikowała również post, w którym złożyła córce życzenia urodzinowe. Przy okazji, nie ukrywała, że jest bardzo dumna z pociechy. "Kochana, piękna, mądra i wartościowa z super poczuciem humoru istotka. Jestem dumna, że mam tak cudowną córkę. Z okazji twoich 16. urodzin życzę ci wszystkiego, co najpiękniejsze. Mnóstwo miłości, uśmiechu w twoim życiu. Idź własną, wymarzoną drogą, ja wraz z tatą będziemy cię wspierać w każdej twojej decyzji. Wierzymy nie tylko w twoje marzenia, ale wierzymy w ciebie, bo cię kochamy i kochać zawsze będziemy" - napisała celebrytka.