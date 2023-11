Za nami 692. odcinek "Milionerów". Tym razem po raz kolejny w fotelu w studio wystąpił pan Zbigniew Szalach z Lublina. Uczestnikowi udało się już zdobyć dwa tysiące złotych w poprzedniej odsłonie. Czekała go więc jeszcze długa droga do miliona. Bohater odcinka miał jednak pozytywne nastawienie. Nie ukrywał jednak, że czuje stres. Z publiki kibicowała mu synowa. Jak poradził sobie z różnymi pytaniami? Sprawdźcie!

Początkowo pan Zbigniew radził sobie świetnie. Bez większych problemów zdobył gwarantowaną kwotę 40 tysięcy złotych. Wykorzystał przy tym wszystkie trzy koła ratunkowe. Tym razem musiał udzielić poprawnej odpowiedzi na nietypową kategorię. - Logika była moją mocną stroną - przyznał pan Zbigniew. Jak brzmiało pytanie? "Arkebuz to nie wschodnia broń sieczna. A czym nie jest arbuz?". Dla uczestnika przygotowano cztery możliwe odpowiedzi:

A. rośliną warzywną

B. kawonem

C. kuzynem dyni

D. przyjęciem oświadczyn

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Pan Zbigniew od razu zaczął zastanawiać się nad dobrą odpowiedzią. Próbował wybrać poprawny wariant metodą dedukcji. Odrzucił pierwsze trzy opcje. Zastanawiał się nad odpowiedzią "D." i wyznał, że "arbuz" kojarzy mu się bardziej z odrzuceniem, niż z przyjęciem oświadczyn. Porównał go również do sytuacji z powieści "Nad Niemnem". Po dłuższym namyśleniu postanowił wybrać właśnie tę odpowiedź. Czy była poprawna? Tak! Pan Zbigniew mógł zatem kontynuować drogę do miliona.

