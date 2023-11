Renata Gabryjelska zrobiła ogromną karierę w polskim show-biznesie. Została odkryta jeszcze w 1993 roku. Wtedy zdobyła tytuł pierwszej wicemiss Polonia. Z czasem odnalazła się jako modelka i aktorka. Widzowie mogą ją kojarzyć ze znanego serialu "Złotopolscy". Aktorka wcielała się tam w rolę Ewy Kowalskiej. Występowała w słynnej telenoweli do 2005 roku. Następnie rozpoczęła karierę jako reżyserka. Ukończyła nawet Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jak się okazało, po wielu latach Gabryjelska zatęskniła za wybiegiem.

Renata Gabryjelska znowu na wybiegu! Tak zaprezentowała się 51-letnia gwiazda "Złotopolskich"

Jakiś czas temu Renata Gabryjelska wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Okazało się wówczas, że w 2022 roku jedna z agencji modelingowych zaproponowała jej współpraca. Kobieta zupełnie się tego nie spodziewała. 21 listopada 2023 roku Gabryjelska w końcu stanęła na wybiegu. Modelka zaprezentowała się podczas pokazu duetu MMC. Mimo przerwy od pracy w modeligu poradziła sobie znakomicie. Więcej zdjęć dawnej aktorki "Złotopolskich" znajdziecie w galerii na górze strony.

Renata Gabryjelska nie miała dobrych doświadczeń w trakcie kariery modelingowej. Przed laty doszło do wypadku. Co się stało?

Renata Gabryjelska w swojej karierze chodziła po wybiegach w wielu krajach. Przez jakiś czas mieszkała nawet w Paryżu. W 1994 roku podpisała kontrakt z agencją modelek Metropolitan. Jakiś czas temu wspominała ten okresu w życiu. Pewnego razu doszło do strasznej sytuacji. - Paryż był dla mnie jak sen, ale paradoksalnie to tam przeżyłam coś traumatycznego, co wpłynęło na moje dalsze życie. Moje paryskie mieszkanie doszczętnie spłonęło. Uratowali mnie strażacy, którzy nieprzytomną wynieśli mnie z płomieni. Cudem przeżyłam - mówiła w rozmowie z "Miastem Kobiet". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.