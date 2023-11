Program "Rolnik szuka żony" od lat jest jednym z hitów Telewizji Polskiej. Wielu uczestnikom przyniósł miłość. Tym, którym nie udało się znaleźć miłości, pozostaje cieszyć się popularnością. Nie wszyscy decydują się jednak na korzystanie ze sławy zdobytej w show. Do tego grona zalicza się Agata Rusak z piątej edycji formatu. Jak dziś wygląda eksukochana Łukasza?

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Tak dziś wygląda Agata z piątej edycji. Ekspartnerka Łukasza mocno się zmieniła

Agata Rusak i Łukasz Sędrowski zostali parą na planie piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik oświadczył się ukochanej przed kamerami. Jeszcze w odcinku świątecznym chwalili się swoim szczęściem. Niedługo później niespodziewanie doszło do rozstania. Od tamtej pory byli partnerzy rzadko udzielają się w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak na profilu Agaty pojawiło się nowe zdjęcie. Okazało się, że Rusak jest fanką morsowania i postanowiła pochwalić się swoim hobby na Instagramie. Od czasu występu w hicie TVP eksukochana Łukasza mocno się zmieniła. Na jej głowie pojawił się ciemniejszy kolor. Pozbyła się też grzywki, a włosy układają się natomiast w delikatne fale. Inaczej wygląda też bez okularów. Uczestniczka nadal może się pochwalić nienaganną figurą.

Agata 'Rolnik szuka żony 5' Instagram/rusakagata

Instagramowy profil Agaty obserwuje ponad 18 tysięcy internautów. Nic więc dziwnego, że w komentarzach pod postem pojawiło się wiele komplementów. "Pięknie wyglądasz", "Ślicznotka jesteś", "Pani jest niesamowicie piękna" - zachwycali się fani.

"Rolnik szuka żony". Łukasz wspomina związek z Agatą. "To było coś, co naprawdę rozpaliło serce"

Jakiś czas po rozstaniu Łukasza i Agaty rolnik pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie". Sędrowski nie ukrywał, że bardzo zaangażował się w tę relację. - Ja z miłości się oświadczyłem, produkcja trochę pomogła, wiadomo, gondola w Łazienkach Królewskich to był piękny anturaż i piękne okoliczności. Zdecydowałem się, nikt o tym nie wiedział, nikt z produkcji, reżyser nie wiedział, że będzie taka sytuacja, że oddam serce właśnie tej wybrance z programu. To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce - wspominał uczestnik hitu TVP.

Agata 'Rolnik szuka żony 5' Instagram/rusakagata