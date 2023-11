Za nami 691. odcinek "Milionerów". Tym razem w studio zagościł pan Szymon z Suwałk. Mężczyzna jest nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych. Uczy wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości. Hubert Urbański zażartował, że gra w programie jest niczym set na boisku. Czy wiedza zawodowa tym razem przyda się bohaterowi odcinka? Zobaczcie, jak pan Szymon poradził sobie w show!

Zobacz wideo "Milionerzy". Znacie odpowiedź na te pytania?

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Znacie odpowiedź?

Początkowo pan Szymon całkiem nieźle sobie radził. Dwa pierwsze pytania nie stanowiły żadnego problemu. Trudności pojawiły się przy trzeciej kategorii. Nauczycielowi WF-u i przedsiębiorczości trafiło się... pytanie z matematyki. Na pozór łatwo sformułowane, mogło nieźle namieszać w głowie. Brzmiało: W jednym słoju jest dwa razy więcej cukierków, niż w drugim. Gdyby z pierwszego przełożyć do drugiego dziesięć, to w obu byłoby tyle samo, czyli? Dla uczestnika przygotowano cztery możliwe warianty:

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Przy pytaniu za 2000 złotych pan Szymon miał do wykorzystania jeszcze wszystkie trzy koła ratunkowe. Nie zdecydował się jednak na żadne z nich. Próbował wybrać poprawną odpowiedź drogą dedukcji. Od razu zabrał się za potrzebne obliczenia. Po chwili namysłu poprosił o zaznaczenie warianty "C.". Niestety, pan Szymon się pomylił. Poprawną odpowiedzią była "B. 30". Po chwili do uczestnika dotarło, że źle zrozumiał pytanie. Niestety, na tym etapie musiał pożegnać się z programem. Wrócił do domu z wygraną w kwocie 1000 złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 686. odcinku "Milionerów" zagościł pan Przemysław Wawrzyński. Uczestnik miał wskazać prawidłową kontynuację wiersza Mickiewicza. Bez zastanowienia zaznaczył jedną z odpowiedzi. Niestety, okazała się ona błędna. Z kolei w 688. odcinku programu pojawiła się pani Laura Góralska. Uczestniczka kompletnie nie wiedziała, jak odpowiedzieć na pytanie dotyczące Władysława Łubieńskiego. Telefon do przyjaciela tylko pogorszył sytuację. Mąż bohaterki odcinka zasugerował złą odpowiedź! ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Zdeterminowany gracz pozwał produkcję za pytanie o kajzerkę. Tak potoczyła się batalia w sądzie