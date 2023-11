Włodarze Polsatu zastanawiają się nad reaktywacją "Tańca z gwiazdami", którego ostatnia edycja zakończyła się przed rokiem. Jednym z pomysłów na wiosenną odsłonę show jest edycja z uczestnikami z poprzednich odcinków programu i rozgrywka z cyklu "najlepsi z najlepszych". I to nie tylko między osobami występującymi w Polsacie, ale również z tymi z czasów emisji w TVN, gdy produkcja święciła największe triumfy oglądalności. W pierwszej edycji programu udział brał Marcin Hakiel. U jego boku tańczyła wtedy Katarzyna Skrzynecka. A że obecnie nie ma szans, by tancerz skusił się na ponowne pląsy z byłą żoną, Katarzyną Cichopek, z którą nie jest w najlepszych stosunkach po rozwodzie, może skusiłby się wrócić do samego początku i zatańczyć ze swoją pierwszą partnerką z programu? Zapytaliśmy go o to.

Zapytaliśmy Hakiela, czy chciałby tańczyć znowu ze Skrzynecką. Jak zareagował?

Do tematu powrotu do "Tańca z gwiazdami" Marcin Hakiel podchodzi ostrożnie. Gdy spotkaliśmy tancerza na premierze filmu "Napoleon", zapytaliśmy go, czy pojawiłby się w programie, gdyby miał znowu tańczyć z Katarzyną Skrzynecką. - Nie wiem. Nie dostałem takiej propozycji. Musiałbym to przemyśleć - powiedział Plotkowi i potwierdził, że pomysłowi ponownego tańczenia z Katarzyną Skrzynecką nie mówi "nie". Przy okazji przypomina, że kilka miesięcy temu rozmawiał z produkcją. Wtedy walczył o stołek za jurorskim stołem, ale nie wiadomo czy to coś dało, bo koncepcje na kolejną odsłonę "Tańca z Gwiazdami" zmieniają się w Polsacie jak w kalejdoskopie. - Już prowadziłem rozmowy z tańcem, więc jak przyjdą nowe, to pewnie siądziemy do stołu i będziemy dalej rozmawiać - podsumowuje Hakiel pytany o edycję z gwiazdami z poprzednich sezonów.

Przy okazji rozmowy z Plotkiem Marcin Hakiel zapewnił, że obecność w telewizji nie jest jego celem czy spełnieniem marzeń. - Dostałem ostatnio zapytanie o udział w kilku nowych programach, ale odmówiłem, bo to nie było w kręgu moich zainteresowań. Mam swoje ułożone życie i to nie jest tak, że bardzo potrzebuję wrócić do telewizji. Jeśli będzie coś interesującego, będą mnie chcieli i będzie mi to pasować, to jasne. Ale też nic na siłę - zdradził tancerz.

Historia Marcina Hakiela z "Tańcem z Gwiazdami"

Gdy Marcin Hakiel występował w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2005 roku, miał 22 lata. Z Katarzyną Skrzynecką zajął wtedy czwarte miejsce. W kolejnej edycji tańczył już z Katarzyną Cichopek, z którą na parkiecie połączyło go gorące uczucie. Para pokonała w finale Rafała Maseraka z Małgorzatą Foremniak i zdobyła Kryształową Kulę. Tancerz powrócił jeszcze do show w 2009 roku z Dorotą Deląg. Nie poradził sobie jednak tak dobrze jak z poprzedniczkami, bo w tym duecie zajął dziesiąte miejsce. Więcej zdjęć Hakiela z "Tańca z Gwiazdami" z Katarzyną Skrzynecką, znajdziesz w galerii na górze strony.

