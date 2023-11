Program "10 lat młodsza w 10 dni" to hit ramówek telewizyjnych na całym świecie. Show doczekał się także polskiej wersji, której gospodynią została Maja Sablewska. Z programem wiązało się zresztą sporo kontrowersji, a niezadowolone z udziału uczestniczki nie szczędziły pod jego adresem słów krytyki. Jedna z pierwszych wersji formatu powstała jednak w Wielkiej Brytanii i to właśnie tam do "10 lat młodsza w 10 dni" zgłosiła się kobieta o imieniu Kerry.

"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie drwią z metamorfozy

Kerry w programie mogliśmy poznać jako zapracowaną mamę dwójki dzieci mierzącą się z brakiem pewności siebie. Kobieta była niezadowolona ze swojego stylu ubierania i wyglądu, jednak jej największym kompleksem były zęby. W brytyjskiej odsłonie "10 lat młodsza w 10 dni" Kerry poprawiono uśmiech, wstrzyknięto botoks, a uczestniczka mogła skorzystać także z laserowej korekcji wzroku i zrezygnować z okularów. Standardowo zaproponowano jej także nową fryzurę i ubrania. I to właśnie te dwie kwestie sprawiły, że widzowie nie zostawili na jej metamorfozie suchej nitki. Ich zdaniem nie popisał się zwłaszcza fryzjer, który do naturalnych włosów Kerry doczepił sztuczne pasma, a następnie je obciął i wystylizował na krótko.

"Chyba zrobili sobie z niej żarty", "Przedtem wyglądała o wiele lepiej", "Zwolnijcie tego stylistę" - czytamy w komentarzach.

'10 lat młodsza w 10 dni'. Kerry przed i po przemianie fot. screen youtube/@10yrsyoungerofficial

"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka oceniła swoją metamorfozę

Metamorfoza Kerry zapisała się na kartach programu jako jedna z najgorszych. Ale czy na pewno zasłużenie? Jak możemy podejrzeć w analizie odcinka z jej udziałem, którą na YouTubie opublikowała influencerka o pseudonimie Luxeria, sama uczestniczka... była z przemiany bardzo zadowolona. Kerry była nie tylko wdzięczna ekipie za włożoną pracę, ale też przyznała, że otrzymała od wszystkich zastrzyk pewności siebie, którego bardzo potrzebowała. Rok po udziale w show zmieniła nieco fryzurę, ale przyznała, że nadal korzysta ze wskazówek stylistów dotyczących ubrań czy makijażu. Warto też pamiętać, że brytyjska wersja programu miała premierę w 2004 roku, a od tego czasu moda naprawdę mocno się zmieniła. ZOBACZ TEŻ: "10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie znów zniesmaczeni metamorfozą uczestniczki. "Wszyscy krytykują, a pani brnie"