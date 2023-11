"Hotel Paradise" to jedno z popularniejszych reality show. Format od lat pojawia się na antenie TVN7. Od samego początku prowadzi go Klaudia El Dursi. Przez długi czas emisji widzowie zdążyli się zżyć z uczestnikami randkowego show. Po zakończeniu sezonu zazwyczaj śledzą ich dalsze poczynania w sieci. Grzegorza mieliśmy okazję poznać w trakcie szóstej odsłony programu. Mężczyzna dość szybko został okrzyknięty mianem kontrowersyjnego uczestnika. Mimo że na antenie otwierał serce do wielu mieszkanek rajskiej wyspy, to ostatecznie został singlem. Czyżby coś w tej kwestii uległo jednak zmianie?

"Hotel Paradise". Grzegorz znalazł miłość? Wstawił zaskakujące ujęcie

Po zakończeniu szóstej edycji show Grzegorz nie zniknął z telewizji. Uczestnik wziął udział w wyjątkowym sezonie "Hotel Paradise. All Stars". Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To tam najczęściej uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje fanom, co u niego słychać. Ostatnio zamieścił na InstaStories dość intrygujące zdjęcie. Dodał selfie w lustrze. Na fotografii nie jest jednak sam. Towarzyszy mu Wiktoria z ostatniej edycji programu. Para pozuje dość blisko siebie. Mężczyzna obejmuje kobietę, a ona posyła w jego stronę całusa. Ten wydaje się być wyraźnie zadowolony. Być może między tą dwójką jest coś na rzeczy. Myślicie, że pasowaliby do siebie? Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Grzegorz w willi 'Hotelu Paradise. All Stars' fot. 'Hotel Paradise'/instagram.com/hotelparadise.tvn7

