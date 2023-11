Gabriela Jeżółkowska dała się poznać widzom "Na Wspólnej" jako mała dziewczynka. W serialu gra córkę adwokatki Weroniki Roztockiej, w której postać wciela się Renata Dancewicz. Serialowa Antosia od dziecka wychowywana jest tylko przez mamę. Jeżółkowska szybko zyskała sympatię fanów. Ci, który nie śledzą serialu, mogą być zaskoczeni, jak bardzo jej wizerunek na przestrzeni lat uległ zmianie. Nie tylko wydoroślała, ale i zainteresowała się piercingiem i tatuażami.

Antosia z "Na Wspólnej" nie jest już dzieckiem. Ma 20 lat, kolczyk w języku i tatuaże

Gabriela Jeżółkowska urodziła się 11 września 2003, więc jest już pełnoletnia. Ma 20 lat i zupełnie inny wizerunek. Jako kilkuletnia dziewczyna występowała na ekranie w okularach i z blond włosami obciętymi na grzybka. Dziś ma ciemne i długie pukle, sięgające za ramiona. Uwagę zwraca również kolczyk w języku, a także liczne tatuaże. Jak się okazuje, młoda aktorka zainteresowała się piercingiem i tatuowaniem ciała. Swoje prace chętnie prezentuje w mediach, a na Instagramie prowadzi drugi profil "_wredota__tattoo". Można się z niego dowiedzieć, że jest praktykantką w jednym z salonów tatuażu w Warszawie. Specjalizuje się w delikatnych rysunkach, które są chwalone przez fanów w komentarzach. Co ciekawe prowadzi jeszcze jeden profil na Instagramie niezwiązany z pasją do tatuaży, jednak ustawiła go jako prywatny. Za często nie publikuje selfie czy innych kadrów, gdyż do tej pory zamieściła jedynie sześć zdjęć.

Antosia z 'Na Wspólnej' nie jest już dzieckiem. Ma 20 lat, kolczyk w języku i tatuaże Fot. Instagram/ _wredota__tattoo

Jeżółkowska życie prywatne stara się oddzielić od tego zawodowego. W dalszym ciągu występuje w "Na Wspólnej", a w ostatnim czasie serialowe życie daje jej w kość. Wdała się w romans z modelem Dawidem (w tej roli Igor Toporowski), w wyniku którego zaszła w ciążę. Szybko okazało się, że została wykorzystana przez mężczyznę, któremu zależało jedyne na zleceniach. Wyparł się dziecka, a młoda kobieta została sama ze złamanym sercem. Wyszło również na jaw, że płód jest nieuleczalnie chory, a Antosia zdecydowała się poddać nielegalnej aborcji w czeskiej klinice. Więcej zdjęć Jeżółkowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.