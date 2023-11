Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiega finału. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 10 grudnia. Uczestnicy tej odsłony randkowego show niezaprzeczalnie pokazali, że potrafią zaskoczyć widzów. Nie obyło się bez kontrowersyjnych momentów. Szerokim echem odbiła się sytuacja z Waldemarem, który nie był do końca szczerzy względem swojego statusu związku. Tajemniczą postacią jest również Anna, po której przez cały sezon ciężko było poznać, czy którykolwiek z kandydatów choć trochę się jej podoba. Sara jest z kolei kandydatką Artura. Wiemy już, że rolnik właśnie z nią zechciał budować przyszłość. W programie dała się poznać jako właścicielka burzy loków. Poza randkowym formatem zdarza jej się jednak prostować kosmyki.

"Rolnik szuka żony". Sara bez burzy loków. Pokazała się z prostymi włosami

Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała na Instagramie, jak wygląda w wyprostowanych włosach. Trzeba przyznać, że fryzura robi ogromną różnicę w jej wyglądzie. "Jesteś prześliczna. Kibicuję w tej edycji tylko wam. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. A twoje włosy to jakaś bajka, moje marzenie od zawsze. Gorąco pozdrawiam", "Jesteś przepiękną kobietą. "W prostych też super", "Trzymam za was kciuki" - czytamy komentarze. Zdjęcie Sary bez loków znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Rolnik szuka żony". Anna przed programem wyglądała inaczej. Patrzcie na te włosy

Sara to nie jedyna uczestniczka dziesiątej odsłony "Rolnika szuka żony", która lubi eksperymentować z włosami. Widzowie matrymonialnego show TVP poznali Annę jako brunetkę. Ze starszych zdjęć wynika jednak, że zamiłowanie do ciemnych włosów przyszło u niej z czasem. Na jej profilu w mediach społecznościowych bez trudu można znaleźć zdjęcia z o wiele jaśniejszymi kosmykami. Anna eksperymentowała też z makijażem, który jest jedną z jej pasji. Wejdźcie tutaj, aby ocenić, w której wersji wygląda lepiej. Przypominamy, że Anna do budowania wspólnej przyszłości wybrała Jakuba. Czy uda im się zbudować trwałą relację? Według oceny internautów, raczej mało jest między nimi chemii.

