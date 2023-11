Jubileuszowa edycja "Rolnika szuka żony" zmierza ku końcowi. W ostatnim odcinku rolnicy musieli podjąć decyzję i wybrać, z którą kandydatką bądź kandydatem chcieliby wejść w relacje. Epizod należał do bardzo emocjonalnych. Jedni płakali, a drudzy się cieszyli. Bez wątpienia Agnieszka jest jedną z bardziej kontrowersyjnych bohaterek tego sezonu. Kobieta dała się poznać jako oschła i wymagająca. Wiele razy nie szczędziła też uszczypliwości panom, którzy przybyli na jej gospodarstwo, co nie umknęło uwadze czujnych internautów. Jak się okazało, Agnieszka nie znalazła szczęścia w programie. Czyżby udało jej się to zrobić poza telewizją? W sieci pojawiła się zaskakująca spekulacja, jakoby kobieta miała przybyć na finał nie sama, a w towarzystwie tajemniczego mężczyzny.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka odprawiła wszystkich kandydatów z kwitkiem

Już jakiś czas temu rolniczka odesłała do domu Mateusza, który uchodził za jej faworyta. W ostatnim odcinku Agnieszka nie była zbyt łaskawa dla pozostałych kandydatów. Zarzuciła, że nie próbowali się do niej odpowiednio zbliżyć i w rezultacie nie wybrała żadnego z nich. Jan i Ireneusz musieli opuścić gospodarstwo. - Życzę im wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że oni znajdą po prostu swoje drugie połówki. Na pewno nie jestem tą osobą ja - powiedziała do kamery. Taka decyzja może oznaczać tylko jedno. Rolniczka chwilowo kończy przygodę z programem i zobaczymy ją dopiero w finałowym odcinku. - Na moment musimy opuścić Agnieszkę, której nie udało się znaleźć bratniej duszy i w dalszą drogę zdecydowała się ruszyć sama. Spotkamy się z nią w finale - zapowiedziała Marta Manowska.

"Rolnik szuka żony". Agnieszka nie jest już sama?

Wspomniane słowa prowadzącej randkowe show pojawiły się w trakcie napisów końcowych i zapowiedzi kolejnego odcinka. W tle widzowie mogli zobaczyć przytulającą się parę w pięknych okolicznościach przygody. Jak na razie, nie wiadomo, kto znajdował się na tym kadrze, ale portal Party.pl pokusił się o spekulacje, że może to być właśnie Agnieszka w towarzystwie nowego ukochanego. Oczywiście na ten moment nie jest to nic pewnego, ale istnieje cień prawdopodobieństwa, że rolniczka zaskoczy wszystkich podczas wielkiego finału. Myślicie, że byłaby do tego zdolna? O tym przekonamy się już niebawem.

