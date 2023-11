"Va Banque" wprowadza widzów TVP w błąd? Wyłapano przykłady

Teleturnieje cały czas cieszą się w polskiej telewizji niesłabnącą popularnością i trafiają w gusta wielu sympatyków. W 2020 roku po 17 latach przerwy w emisji na ekrany Dwójki powrócił "Va Banque" - format kultowy oparty na amerykańskim "Jeopardy!". Hasła, które padają w programie, są potem szeroko omawiane w mediach społecznościowych programu. Najgorętsze dyskusje dotyczą oczywiście tych, które w ocenie widzów, zostały niepoprawnie sformułowane.

Widzowie "Va Banque" zarzucają produkcji błędy. Poszło o piosenkarkę

Jedna z najgłośniejszych wpadek dotyczyła odpowiedzi na pytanie z kategorii muzyki rozrywkowej. - Ta belgijska piosenkarka pop wylansowała przebój "Désenchantée" - brzmiało pytanie. Według produkcji miało chodzić o Kate Ryan, która w 2003 roku wspomnianą piosenką promowała album "Different". Niektórzy z widzów dopatrzyli się jednak pewnej niejasności. W związku z tym niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania w mediach społecznościowych. "Dziś był błąd, ponieważ przebój "Désenchantée" wylansowała Mylen Farmer, a wersja Kate Ryan to cover" - zauważył jeden z internautów. Miał rację - utwór ukazał się w 1991 roku i był wówczas jedną z chętniej granych piosenek w radiu. Produkcja ruszyła z odpowiedzią, przedstawiając dość pokrętną teorię. "Kate również wylansowała. Kategoria jednak wykluczała Mylen" - wyjaśniono.

"Va Banque". Kolejna wpadka produkcji. Tu już nie mieli jak się tłumaczyć

To jednak nie wszystko. Dużo emocji wzbudziło również zapytanie finałowe z kategorii "W internecie". Brzmiało ono: "Zamieszcza kontrowersyjne treści w celu zwrócenia na siebie uwagi, jego nazwa wywodzi się z wędkarstwa". Później wyszło na jaw, że chodziło o tzw. trolling. Taki obrót spraw zszokował niejednego internautę. "Nie miałem pojęcia, że troll ma coś wspólnego z wędkarstwem, podałbym taką odpowiedź, będąc jednak przekonanym, że chodzi o coś innego", "Czy odpowiedzią nie powinien być raczej 'baiter'? Nie widzę zbyt wielkiego związku między trollem a wędkarstwem...", "Ale, że troll to od wędkarstwa? Tego nie wiedziałam" - pisali w komentarzach.

