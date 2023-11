"Gogglebox. Przed telewizorem" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych formatów stacji TTV. Formuła jest prosta - uczestnicy siedzą w swoich domach przed telewizorami i komentują inne popularne programy telewizyjne. Pierwszy odcinek show wyemitowano w 2014 roku i do dziś "Gogglebox" cieszy się ogromną popularnością. Najlepiej świadczą o tym wyniki oglądalności. Format już nie raz znajdował się w czołówce pośród tych najchętniej oglądanych. Program wylansował też wielu celebrytów takich jak m.in. Sylwia Bomba, czy Agnieszka Kotońska. Właśnie do stałej ekipy dołączyła kolejna para.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba wróciła do randkowania. Jaki typ mężczyzny ją kręci? Sprawdziła też Tindera

"Gogglebox. Przed telewizorem". Nowa para w programie. Agnieszka jest już dobrze znana widzom TTV

Właśnie do ekipy programu "Gogglebox. Przed telewizorem" dołączyła uczestniczka innego popularnego formatu stacji TTV. Agnieszka Barton-Michel jest bohaterką serii "Kanapowczynie", gdzie wraz z czterema innymi kobietami zaczęła walkę o swoje zdrowie i pozbyła się zbędnych kilogramów. W popularnym formacie TTV zobaczymy ją na kanapie wraz z mężem Michałem. Co na to widzowie show? Są zachwyceni, że para dołączy do ekipy. "Już nie możemy się doczekać, Agnieszka i Michał na pewno dadzą czadu!", " To się będzie działo", "Super! Na pewno będę oglądać" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się na oficjalnym profilu stacji TTV na Instagramie. Jak sądzicie, czy para zapewni widzom odpowiednią dawkę śmiechu?

'Gogglebox. Przed telewizorem'. Nowa para w programie fot. instagram.com/ttv.pl

"Gogglebox. Przed telewizorem". Nowa uczestniczka przeszła spektakularną metamorfozę. Zrobiła to w innym programie stacji TTV

Agnieszka Barton-Michel przeszła spektakularną metamorfozę. Uczestniczka programu "Kanapowczynie" zawalczyła o siebie i schudła w sumie ponad 24 kilogramy. Wszystko dzięki odpowiedniej diecie i aktywności fizycznej. Do zmian zmotywowały ją problemy związane ze staraniem się o powiększenie rodziny. Uczestniczka nie mogła zajść w ciążę, więc zdecydowała się całkowicie zrewolucjonizować swoje życie. To zmotywowało ją także, aby dołączyć do programu "Kanapowczynie". Jej przemiana jest imponująca. Zobaczcie, jak się zmieniła na zdjęciach poniżej.

'Kanapowczynie'. Agnieszka Barton-Michel fot. facebook.com/ 'Agnieszka Barton-Michel; instagram.com/agnieszka_kanapowczynie_ttv