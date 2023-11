"Rolnik szuka żony". Nicola jest w ciąży? Produkcja wydała oświadczenie

Dziesiąta edycja ubóstwianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" jeszcze trwa. Obecnie rolnicy dokonali już wyboru i zdecydowali się na jedną kandydatkę bądź kandydata. Warto zauważyć, że każdy epizod jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych programu. Po emisji zazwyczaj pojawia się również szereg niepotwierdzonych informacji i spekulacji. Tak samo było i tym razem. Internauci rozważali na temat domniemanej ciąży Nicoli, wybranki Dariusza. Mężczyzna nie przeszedł wobec sprawy obojętnie i zaapelował do fanów. Produkcja również zajęła stanowisko.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Nicola jest w ciąży? Wydano oświadczenie

Dariusz jest młodym rolnikiem. Na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kandydatki: Marię, Natalię i Nicolę. Bardzo szybko stało się jednak jasne, że ostatnia z pań skradła jego serce. Mało tego, w ostatnim odcinku rolnik zadeklarował prowadzącej Marcie Manowskiej, że są już oficjalnie razem. Po emisji w internecie dosłownie zawrzało. Fani ruszyli do komentowania. Przy okazji wytworzyli kilka teorii, niekoniecznie potwierdzonych. Jedną z nich była teza, że Nicola rzekomo spodziewa się dziecka. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że do informacji odniósł się rolnik i zaapelował, by "nie pisać głupot w internecie". Teraz oświadczenie pojawiło się także na Instagramie. Produkcja wyraźnie podkreśliła, że wiele doniesień jest nieprawdziwych. Poprosiła widzów, by nie wierzyć we wszystko bezgranicznie.

W odpowiedzi na wasze pytania dotyczące Nicoli pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci, czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o - delikatnie mówiąc - luźnym stosunku do prawdy. Informacje zawarte w tym artykule, które dotyczą bezpośrednio Nicoli, nie są prawdą. Prawdą jest jednak, że siostra Nicoli ukończyła właśnie studia wyższe i tego jej serdecznie gratulujemy! I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią - czytamy w oświadczeniu.

"Rolnik szuka żony". Kogo wybrali pozostali uczestnicy?

Waldemar zadecydował, że spróbuje zbudować relację z Ewą. Dorota źle to przyjęła, po jej twarzy zaczęły płynąć łzy. Co ciekawe, nastrój kandydatki udzielił się parze. Rolnik i jego wybranka nadmiernie przeżywali pożegnanie. Oni również uronili kilka łez. Agnieszka znana była z oschłości wobec swoich kandydatów. W minionym odcinku miała pod ich adresem pełno zarzutów. Ostatecznie nie wybrała żadnego z nich, więc zobaczymy ją dopiero w finałowym odcinku. Anna była szczera w stosunku do prowadzącej. Wyznała, że nie poczuła nic do żadnego z kandydatów. Mimo to zdecydowała się dać szansę Jakubowi. Artur już jakiś czas temu wybrał Sarę. Para poznaje siebie nawzajem i wydaje się być bardzo podekscytowana. W kolejnym odcinku zobaczymy rewizyty. Jesteście ciekawi, jak pójdzie rolnikom?

'Rolnik szuka żony' fot. screen TVP VOD