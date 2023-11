"Chłopaki do wzięcia" wzbudzają sensację i przyciągają przed telewizory rzesze widzów. Bohaterami programu są mężczyźni po przejściach, pochodzący ze wsi lub mniejszych miejscowości. Program pomaga im w odnalezieniu upragnionej miłości. Widzowie programu na pewno kojarzą Agnieszkę, byłą narzeczoną Grzegorza "Pączusia". Kobieta pozostaje w stałym kontakcie z rodzeństwem Kochów: Kariną i Stefanem. Swego czasu pojawiły się nawet pewne spekulacje, jakoby Agnieszkę ze Stefanem miało łączyć coś więcej. On wybrał jednak Aldonę. Dziś już wiemy, że ta relacja nie przetrwała, a ukochana oszukała mężczyznę. Czyżby Agnieszka upatrzyła w tym szansę dla siebie? Powróciła do programu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Jelonek o swoim ślubie. Zaprosi mnóstwo gości. "Jak się pobierać to z pompą!"

"Chłopaki do wzięcia". Agnieszka rozstała się z ojcem dziecka. Upatrzyła sobie innego uczestnika

Agnieszka pojawiła się gościnnie w nowym sezonie "Chłopaków do wzięcia". W jednym z odcinków sięgnęła po telefon i zadzwoniła do Kariny, by opowiedzieć, co u niej słychać. Jakiś czas temu, kobieta została mamą małej Poli. Okazało się, że związek z partnerem nie przetrwał próby czasu, a kobieta rozstała się z ojcem swojego dziecka. - Zmieniło się wszystko w trakcie ciąży. Kompletnie zostałam sama ze wszystkim, nie pomagał mi w niczym, nie wiem, co w niego wstąpiło - opowiadała. Po czym dodała, że bardzo lubi Stefana. - Stefan jest jako dobry kumpel, dobry przyjaciel, nie wiem, może partner będzie przyszły, ja nie wiem, co będzie za chwilę. Może będzie tak, że z nim się zwiążę. Może będzie tak, że on zaakceptuje dziecko - rozmyślała. Nastawienie Agnieszki wtóruje Karina. Wygląda na to, że ma nadzieję, że tę dwójkę może wkrótce połączyć coś więcej. - Zawsze mówiłam, zaproś Agnieszkę z małą na tydzień i będziesz wiedział chłopie, co to znaczy mieć dziecko - powiedziała siostra Stefana.

"Chłopaki do wzięcia". Agnieszka i Stefan będą razem? "Wierzę w miłość"

Co więcej, zdaniem Agnieszki Stefan nie trafił jeszcze na odpowiednią kobietę, z którą mógłby założyć szczęśliwą rodzinę. - Jest ta radość, usłyszy miłe słowo, a nie awantury i inne sytuacje, spekulacje, bo nie na tym polega związek - wyznała ewidentnie nawiązując do ostatniej afery z Aldoną, byłą narzeczoną Stefana, która udawała przed nim ciążę. Na sam koniec dodała jeszcze, że wierzy w miłość i szczęśliwe zakończenie. - Wierzę w miłość. Wierzę, że nadejdzie taki dzień, że ja się naprawdę zakocham - mówiła. Myślicie, że Stefan i Agnieszka byliby dobrą parą?