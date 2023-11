'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta wskoczyła w małą czarną i... jest i on!

Marta Podbioł była uczestniczką ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo w programie zakończyło się spektakularną awanturą w finale. Maciej już na początku eksperymentu stwierdził, że żona nie jest dla niego atrakcyjna fizycznie i przez cały czas trwania programu tylko utwierdzał się w przekonaniu, że Marta nie jest dla niego odpowiednią partnerką. Widzowie uważali, że nawet nie spróbował jej poznać i przez swoje podejście skazał ich relację na niepowodzenie. Marta po zakończeniu programu była zrażona do mężczyzn, ale wygląda na to, że właśnie wybrała się na randkę.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają. W finale doszło do awantury

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta na "późnej kawie" z tajemniczym mężczyzną

Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała na Instagramie, jak spędza weekend. Uczestniczka eksperymentu wybrała się na kolację. Tego dnia pokazała się na Instagramie w małej czarnej, wyprostowanych włosach i delikatnym makijażu podkreślającym urodę. Wygląda na to, że tego wieczoru nie była sama. Na relacji udostępnionej na InstaStories widać na ujęciu tajemniczego mężczyznę, który jej towarzyszył. Marta zaprosiła go na "późną kawę" i ciasteczka. Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żałowali, że Marcie nie udało się w relacji z Maciejem i bardzo chcieli, aby ułożyła sobie życie. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta Podbioł fot. screen player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta o nowej edycji programu. Wstawiła się za Kingą