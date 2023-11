Agnieszka Kotońska dała się poznać poprzez udział w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Wraz z synem i mężem występuje w show od samego początku emisji, czyli 2014 roku. Celebrytka wielokrotnie udowadniała, że nie boi się zmian. Przez wiele lat przeszłą wiele metamorfoz, które zupełnie odmieniły jej wygląd. Jakiś czas wyznała, że udało jej się schudnąć prawie 40 kilogramów. Kotońska bez wahania zmienia też fryzurę. Tym razem poszła na całość.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska w nowej odsłonie. Porzuciła swój charakterystyczny wygląd

Agnieszka Kotońska od samego początku dała się poznać jako blondynka. Jasny kolor włosów był czymś w rodzaju jej znaku rozpoznawczego. Uczestniczka "Gogglebox" pokazywała się w przeróżnych fryzurach. Ostatnio postawiła nawet na doczepiane pukle z różowymi pasemkami! To jednak nie wszystko. Kotońska w końcu poszła na całość. Pochwaliła się nietypową metamorfozą w mediach społecznościowych. Tym razem zaprezentowała się jako... brunetka z bordowymi końcówkami! Nie da się ukryć, że teraz wygląda zupełnie inaczej. Co na to fani? "Włosy pięknie zrobione", "Wow, 20 lat młodsza!", "Ten kolor jest dla ciebie stworzony, Aga" - czytamy pod postem. Pojawiły się również słowa krytyki. Niektórzy użytkownicy zwrócili uwagę na twarz, która ich zdaniem, została zretuszowana przez filtr. "Włosy super, ewidentnie w ciemnych lepiej. Natomiast filtr to już nie wiem po co, przesada" - pisała jedna z internautek. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska schudła prawie 40 kilogramów. Jak tego dokonała?

Ostatnio obserwatorzy Agnieszki Kotońskiej znaleźli inny powód do hejtu. Jak wiadomo, celebrytka przeszła spektakularną metamorfozę. Jej sylwetka bardzo się zmieniła. Bohaterka "Gogglebox" bez wahania dzieli się swoimi sposobami na szczupłą figurę. Ostatnio na profilu na Instagramie opublikowała filmik, na którym pojawił się napis "Jak schudnąć 30 kg do świąt?". Czy to oznacza, że celebrytka ma sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów w zaledwie miesiąc? Nic bardziej mylnego. Nie da się ukryć, że jest to nie tylko niezdrowe, ale również niemożliwe. Fani jednak nie przeczytali opisu! Kotońska nawoływała do regularnego dbania o siebie i zdrowego odżywiania. "Nie daj się nabrać! Schudnąć tak dużo w tak krótkim czasie to abstrakcja. Mnie dojście do tego momentu zajęło pięć lat konsekwentnej pracy nad sobą" - napisała w sieci. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" przeszła imponującą przemianę. Fani porównują ją do Siwiec

