Obecnie trwa jubileuszowa edycja ubóstwianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wszyscy rolnicy podjęli już ostateczne decyzje i wybrali po jednym kandydacie lub kandydatce, z którym chcą spróbować stworzyć relację. Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników dziesiątego sezonu jest Waldemar. Mężczyzna przez wielu uważany jest za niewiarygodnego. Rolnik miał bowiem utrzymywać kontakt w trakcie nagrań z kobietą spoza programu. Internauci nie są dla niego zbyt przychylni. Do sprawy postanowiła się odnieść Elżbieta Czabator, która wzięła udział w ósmej edycji randkowego show. Postawiła sprawę jasno.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Elżbieta broni Waldemara? Mówi o pieniądzach i scenariuszu

Waldemar zdążył wiele razy podpaść widzom. Wszystko przez utrzymywanie kontaktu z inną kobietą, nierówne traktowanie kandydatek czy sposób, w jaki mężczyzna przeprowadzał z nimi rozmowy. Na temat jego zachowania wypowiada się coraz więcej osób. Ostatnio tę postawę szczerze ocenił reżyser. - Każda edycja ma bohatera, na którym zawiesza się uwaga. W tej edycji to jest Waldemar. Jest wspaniałym człowiekiem, choć jak wszyscy wiedzą, mieliśmy trudne momenty. Polecam obejrzenie serii do końca, bo mogą być niespodzianki - powiedział w rozmowie z "Faktem". Te słowa wywołały burzliwą dyskusję na jednej z facebookowych grup poświęconych programowi. "A może to ustawka reżyserska, dla większej oglądalności" - rozważała jedna z internautek. Komentarz został zauważony przez Elżbietę Czabator. Kobieta postanowiła od razu zareagować. "Zapewniam panią, że nie. Bohaterowie występujący w tym programie nie mają żadnego scenariusza. To są prawdziwe emocje, prawdziwe życie, scenariusz pisze się sam, pozdrawiam serdecznie" - napisała. Wygląda jednak na to, że nie przekonała tym internautki. Chwilę później zamieściła kolejny wpis. "Odnośnie 'Rolnika', brałam udział w tym programie i wiem, co mówię, żadnej kasy i zero scenariusza" - wyjaśniła. A wy, co o tym sądzicie?

'Rolnik szuka żony'. Elżbieta Instagram/@elzbietaczabator

"Rolnik szuka żony". Wzruszające pożegnanie u Waldemara. Łzy leciały strumieniami

W najnowszym odcinku Waldemar pożegnał Dorotę. To z Ewą zdecydował się spróbować zbudować fundamenty do związku. Pożegnaniu towarzyszył ogrom emocji. Dorota zalana była łzami. Płacz udzielił się rolnikowi i jego wybrance. Para wydawała się być nieco rozbita, z powodu wyjazdu kobiety. - Dorota jest cudowną kobietą, nie spotkałam takiej na swojej drodze, naprawdę - wyznała poruszona Ewa. - Ja też stwierdzam, że nie poznałem takiej kobiety jak Dorota. Tak szczerej, tak życzliwej, tak kochanej. Chciałbym, żeby utrzymała z nami relacje... - dodał Waldemar. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

'Rolnik szuka żony' Waldemar Piotr Matey / facebook/rolnikszukazonytvp