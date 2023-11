Dobra wiadomość dla wszystkich fanów formatu "Nasz nowy dom". Program rusza z kolejną edycją, którą widzowie będą mogli zobaczyć już w wiosennej ramówce stacji Polsat. Jak się okazuje, to nie koniec zmian. Kto tym razem poprowadzi program?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o menopauzie, TVP i zwolnieniu z Polsatu. Odniosła się do Elżbiety Romanowskiej. "Jest to dla mnie niewyobrażalne"

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska prezenterką kolejnej edycji? To stało pod znakiem zapytania

O programie "Nasz nowy dom" zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy z formatem pożegnała się Katarzyna Dowbor. Dziennikarka była związana z show od dziesięciu lat i została nagle zwolniona, co nie przeszło bez echa. Najbardziej zawiedzeni decyzją nowego dyrektora programowego stacji Polsat, Edwarda Miszczaka, byli widzowie, którzy nie potrafili wyobrazić sobie formatu bez ulubionej prowadzącej. Na miejsce Dowbor wskoczyła aktorka, Elżbieta Romanowska, która nie została ciepło przyjęta przez wiernych fanów programu, wieszczących mu spadek oglądalności. Tak też się stało, a nowa prowadząca musiała zmierzyć się ze sporym hejtem. Jak się jednak okazuje, z czasem zaskarbiła sobie sympatię widzów. "Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, utwierdzam się w przekonaniu, że uwielbiam panią Elę w tym programie! "Prawdopodobnie oburzę wielu, ale u pani Kasi ciut brakowało mi ciepła w stosunku do bohaterów. Choć miła, uśmiechnięta, ale czuć było jakiś dystans. U pani Eli to ciepło czuję" - napisała jedna z fanek show w mediach społecznościowych programu. Jak donosi "Super Express" trwają już prace nad kolejnym sezonem i w roli prowadzącej znów zobaczymy Elżbietę Romanowską. Jak sądzicie, dobrze sprawdza się w tej roli?

Program nasz nowy dom Instagram/nasznowydom

"Nasz nowy dom". Widzowie wyprosili zmiany w programie. Wrócą wizualizacje

Wygląda na to, że produkcja programu "Nasz nowy dom" nie jest obojętna na prośby widzów. Zareagowano na przywrócenie lubianego elementu programu. W formacie znów pojawią się wizualizacje zmian przygotowane przez architektów. To właśnie tego fani show od tygodni domagali się w komentarzach, które po każdym odcinku programu pojawiały się w mediach społecznościowych.