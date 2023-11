Niedługo rozpocznie się Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2023. Już 26 listopada 2023 roku widzowie będą mogli zobaczyć występy na żywo reprezentantów z różnych krajów. Tym razem wydarzenie odbędzie się we Francji, a dokładniej w Nicei na Arenie Palais Nikaia. W tym roku Polskę reprezentować będzie Maja Krzyżewska. 12-latka zwyciężyła eliminacje 24 września. Pokazała się w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". W ścisłym finale młoda artystka konkurowała z Leonem Olkiem. Wykonali piosenkę "I Just Need A Friends". Głosem jurorów i telewidzów, to Maja zaprezentuje ogromny talent na europejskim wydarzeniu. Co wiemy o młodej wokalistce?

Maja Krzyżewska będzie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2023. Skąd ją znamy?

Maja Krzyżewska od najmłodszych lat pasjonuje się muzyką. Choć ma dopiero 12 lat, może pochwalić się dużym doświadczeniem. Gdy miała zaledwie cztery lata, dołączyła do zespołu muzycznego. Gra również na pianinie. Oprócz tego ćwiczy także na szarfie akrobatycznej. Utalentowana piosenkarka pochodzi ze wsi Szeszupka w gminie Jeleniowo. Uczęszcza na zajęcia śpiewu w Suwalskim Ośrodku Kultury. Fani mogą kojarzyć ją również z innego programu muzycznego. Maja wystąpiła także w szóstej edycji show "The Voice Kids". Wówczas zaśpiewała utwór pt. "Jak gdyby nic" autorstwa Macieja Maciejczaka. Na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2023 towarzyszyć jej będzie ta sama piosenka, co w preselekcjach, czyli "I Just Need A Friend". Więcej zdjęć Mai Krzyżewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Co jeszcze wiemy o Mai Krzyżewskiej?

Choć Maja Krzyżewska ma dopiero 12 lat, jest już aktywna w mediach społecznościowych. Nastolatka prowadzi konto na Instagramie. Jej poczynania śledzi prawie osiem tysięcy użytkowników internetu. Często wrzuca ujęcia z życia prywatnego. Nie brakuje również fotografii, które pokazują początki jej kariery muzycznej. Poza tym, o młodej wokalistce wiadomo niewiele. Być może już wkrótce dowiemy się więcej?