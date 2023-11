Bartłomiej Graczak od ośmiu lat był związany z TVP. Z początku pełnił funkcję reportera TVP1, a następnie otrzymał pracę jako prezenter serwisów informacyjnych w TVP Info, takich jak "Minęła 8", "Minęła 9" czy "Minęła 20". Oprócz tego oglądaliśmy go w "Info Raporcie", jednak ostatnio zaszły poważne zmiany. Dziennikarz przestał się pokazywać w telewizji, co jak się okazuje, ma związek z jego odejściem ze stacji. Przedstawił stanowisko w sprawie zmian w jego życiu zawodowym.

Zobacz wideo Znamy plany Izabelli Krzan. Rozstanie się z TVP

Bartłomiej Graczak odchodzi z TVP. Padła jasna deklaracja

W drugiej połowie października redakcja podała, że według informacji, do których udało im się dotrzeć Bartłomiej Graczak miał złożyć wypowiedzenie w TVP. Teraz potwierdził te doniesienia. Jak przyznał w rozmowie z serwisem, ma zamiar dalej rozwijać dziennikarską karierę. Na ten moment nie wiadomo jednak, jakie wyzwania przed nim staną. Zdjęcia Bartłomieja Graczaka znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Zamierzam skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaję się z dziennikarstwem i mediami. Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić - przekazał Bartłomiej Graczak w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.

Szykują się masowe odejścia z TVP? Sprytny plan pracowników

W związku z wyborami, które zagwarantowały większość w Sejmie opozycji, wiele osób spodziewa się, że TVP może obrać nowy kierunek. W sieci huczy od doniesień o odejściach i zwolnieniach, ale póki co na próżno szukać potwierdzonych informacji. Jeden z serwisów dowiedział się jednak, że część pracowników stacji ma już plan na dalsze rozwijanie kariery. "Jeśli mają za co żyć, to ewakuacja może być dla nich wizerunkowo lepsza i bardziej honorowa niż zwolnienie. Czekanie do stycznia nie dla wszystkich będzie korzystne. Będą wtedy wymieniani w artykułach prasowych w jednym szeregu z najbardziej krytykowanymi twarzami TVP: Danutą Holecką, Michałem Adamczykiem, Magdaleną Ogórek, Miłoszem Kłeczkiem czy Michałem Rachoniem. Trudniej będzie im znaleźć pracę w innych mediach niż TV Republika" - mówił informator portalu wirtualnemedia.pl.

Bartłomiej Graczyk na planie TVP Instagram @bgraczyk