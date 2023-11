Zbliżamy się do finału dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku matrymonialnego show TVP1 rolniczki i rolnicy podjęli ostateczne decyzje i wybrali swoich kandydatów oraz kandydatki. 41-letni Waldemar z woj. kujawsko-pomorskiego przy odesłaniu do domu jednej z kandydatek bardzo się wzruszył i długo nie mógł dojść do siebie. Widzowie od razu wyśmiali jego przesadzoną reakcję i stwierdzili, że nie jest szczera. Kogo ostatecznie wybrał Waldemar? Sprawdźcie.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar wybrał, z kim chce stworzyć relację. Polały się łzy

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" wybrał już swoją kandydatkę. Zdecydował, że u jego boku stanie Ewa. O swojej decyzji musiał poinformować także Dorotę. Jak się okazuje, już dawno podjął decyzję. - Po randce z Ewą zagrało bardziej i praktycznie po drugiej randce już miałem decyzję, tylko nie potrafiłem jej w odpowiednim momencie tobie przekazać - wyznał podczas rozmowy z uczestniczką. Jak Dorota zareagowała na te słowa? Powiedziała, że nie ma mu tego za złe i życzy rolnikowi wszystkiego, co najlepsze. "Trzymajcie się kochani. Dbajcie o tę relację!" - napisała na karteczce, którą zostawiła w pokoju. Największą uwagę widzów zwróciła jednak reakcja Waldemara i Ewy, którzy po odejściu Doroty się popłakali. - Dorota jest cudowną kobietą, nie spotkałam takiej na swojej drodze, naprawdę - wyznała poruszona Ewa. - Ja też stwierdzam, że nie poznałem takiej kobiety jak Dorota. Tak szczerej, tak życzliwej, tak kochanej. Chciałbym, żeby utrzymała z nami relacje... - dorzucił Waldemar.

'Rolnik szuka żony'. Waldemar i Ewa fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Widzowie brutalnie ocenili zachowanie Waldemara. "Rola życia"