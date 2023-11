"ŚOPW". Córka Anety i Roberta po pięciu miesiącach opuściła szpital. Wzruszające kadry

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się na planie szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para niemalże od razu przypadła sobie do gustu. Po zakończeniu emisji show małżeństwo zdecydowało się kontynuować relację. Niedługo później ich rodzina się powiększyła. Zakochani powitali na świcie syna. Chłopiec dostał na imię Mieszko. Jakiś czas temu Aneta i Robert za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o tym, że doczekali się narodzin drugiego dziecka. Tym razem na świecie pojawiła się córka Hania. Niestety, narodzinom dziewczynki towarzyszyły dramatyczne okoliczności. Jak się okazuje, wszystko jest już na dobrej drodze. Szczęśliwi rodzice przekazali informację o wypisie ze szpitala.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Córka Anety i Roberta opuściła szpital. "Dostaliśmy najpiękniejszy prezent na Dzień Wcześniaka"

Aneta Żuchowska urodziła córkę w 24. tygodniu ciąży. Dziewczynka przyszła na świat 11 czerwca 2023 roku. Kobieta długo trzymała to w tajemnicy. Dopiero niedawno zdobyła się na głębokie wyznanie, by podzielić się trudnymi przeżyciami z fanami. Opublikowała post, w którym wszystko wyjaśniła. "W związku z wieloma komentarzami o mojej ciąży. O ciąży, w której chciałabym bardzo być, która dopiero kilkanaście dni temu, zgodnie z przewidywaną datą porodu powinna się zakończyć. Ale stało się inaczej. Zakończyła się ona niestety dużo, dużo wcześniej. Zanim zaczął zaokrąglać się brzuszek, zanim zaczęliśmy jakiekolwiek przygotowania, zanim poinformowaliśmy o naszym kolejnym szczęściu cały świat. Zanim zrobiliśmy cokolwiek" - napisała wówczas na Instagramie.

Od tamtego momentu była uczestniczka ślubnego eksperymentu pozostaje w nieustannym kontakcie z fanami i co rusz raczy ich najnowszymi nowinkami z życia córki. Relacjonowała m.in. codzienne wyprawy do szpitala. Ostatnio miała jednak o wiele pozytywniejszą wiadomość. W piątek 17 listopada Aneta i Robert Żuchowscy przekazali, że po długich oczekiwaniach w końcu mogli zabrać córkę do domu. Stało się to w wyjątkowym dniu, kiedy obchodzony jest międzynarodowy Dzień Wcześniaka. "Dostaliśmy najpiękniejszy prezent na Dzień Wcześniaka... swojego wcześniaka do domku" - napisała uradowana.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Córka Anety i Roberta jest już w domu. Fani nie szczędzą miłych słów

W dalszej części wpisu Aneta wyznała, jak jej córka spędziła pierwszy dzień w domu. "Hania większość dnia przespała, dzień pełen emocji, w domu tyle atrakcji i jeszcze ten brat tak szybko biega i tak głośno krzyczy" - dodała. Opublikowany post nie mógł pozostać bez echa w sieci. Internauci natychmiast chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wielu z nich radowało się ze szczęścia małżonków. Inni przesyłali wyrazy wsparcia i cieple słowa. "Dużo zdrówka dla Hani" - napisała jedna z internautek. "Kochani nawet nie wiecie, jak ucieszył mnie ten post! Wszystkiego najlepszego, niech Hania zdrowo rośnie" - dodała kolejna. "Ale super! Ciszę się razem z wami" - skwitowała następna.

