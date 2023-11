"Top Model". Zaskakująca słowa Joanny Krupy. To oni powalczą o zwycięstwo

Za nami kolejny odcinek 12. sezonu "Top Model". Tym razem przyszła pora na pokazy. Większość castingów już się odbyła. Uczestnicy zacięcie walczyli o możliwość przejścia na wybiegu w trakcie Fashion Weeku w Danii. Największe wrażenie na projektantach mody wywołała Wiktoria. Zdobyła wszystkie dotychczasowe pokazy. Zaraz za nią uplasowali się Natalia, Sofia i Dominik, którzy na początku odcinka mieli już zagwarantowane dwa przejścia na wybiegu. Aleks uzyskał jedno. Z kolei Amelii nie udało się dostać na żaden pokaz. Pokazała jednak, że nie warto się poddawać.

Zobacz wideo Karolina Gilon chciała zostać modelką? "Masz mnie"

"Top Model". Przyszła pora na udział w pokazach. Kto wystąpi w wielkim finale?

Fashion Week jest nieodłączną częścią każdego sezonu "Top Model". To właśnie liczba wykonanych pokazów niejako pomaga w decyzji co do wielkiego finału programu. W najnowszych odcinku uczestnicy nie tylko mieli za zadanie wystąpić w pokazach, ale również stanąć przed aparatem Marcina Tyszki. Wygranie tych zadań miało pomóc jurorom w rozstrzygnięciu decyzji. Nie da się ukryć, że Amelia stresowała się najbardziej. Uczestniczka martwiła się faktem, że nie dostała żadnego pokazu. Podczas gdy pozostali relacjonowali emocje z wybiegów, siedziała z publicznością. W końcu jednak trafiła się szansa. Bohaterki show udały się na jeszcze jeden casting dla marki Botanical. - Ja bym bardzo chciała, abyś coś dostała Amelia - wyznała Katarzyna Sokołowska. Uczestniczka nie miała dobrego przeczucia. - Jestem trochę zestresowana, z drugie strony jestem gotowa do działania - wyznała. Pomimo nerwów dała się z siebie wszystko. W końcu dostała dobre wieści - udało jej się wygrać pierwszy casting. Więcej zdjęć z ostatniego odcinka "Top Model" znajdziecie w galerii na górze strony.

'Top Model' fot. player/screenshot

"Top Model". Zaskakująca decyzja jurorów. To oni powalczą o zwycięstwo

Po przejściu na wybiegach oraz sesji zdjęciowej Marcina Tyszki uczestników czekał werdykt. Szóstka uczestników czekała na decyzję jurorów. Jedynie połowa z nich miała szansę na wystąpienie w finale. Czy aby na pewno? Jako pierwsza dalej przeszła Sofia. Kolejnym uczestnikiem, który miał zagwarantowane miejsce w ostatnim odcinku, okazał się Dominikiem. Wtedy Joanna Krupa podzieliła się z bohaterami szokującą informacją. - Zdecydowaliśmy, że bierzemy czwórkę do finału - powiedziała. Decyzja była zbyt trudna. Wkrótce widzowie dowiedzieli się, że Wiktoria i Natalia również przeszły dalej. Z programem pożegnali się Aleks i Amelia.