Postawili się Miszczakowi? Nagły zwrot akcji w sprawie "Tańca z Gwiazdami"

Widzowie z wypiekami śledzili poczynania swoich idoli na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mimo zmiany stacji program wciąż cieszył się sporą popularnością. Jeden z naszych redaktorów pisał o imponujących wynikach, jakie format osiągał na tle tych nowych programów Miszczaka. W tym samym artykule zastanawiał się nad powrotem hitu, który zdecydowanie mógłby polepszyć wyniki stacji. Decyzja o anulowaniu jednego z lepiej oglądających się show Polsatu była więc nie lada zaskoczeniem. Widzowie zaczynali zastanawiać się, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczą w tańcu swoje ulubione gwiazdy. Przyszedł czas, żeby przekazać dobre wieści. Więcej zdjęć z poprzednich edycji znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z Gwiazdami" powróci. Jest jedno "ale"

Jak donosi portal Pomponik, wszystko wskazuje na to, że program powróci do ramówki stacji już wiosną 2024 roku. Co ciekawe, zmieni się producent formatu. Do tej pory był nim Rochstar, a jak udało się dowiedzieć portalowi, teraz pałeczkę przejmie Jake Vision, który odpowiada za realizację takich hitów jak: "Milionerzy", "Ninja Warrior" czy "Love Island". Kogo zobaczymy w kolejnej edycji? Na razie nie wypłynęły żadne konkrety. Swego czasu Edward Miszczak przyznał, że ten program ma pewien "defekt", bowiem większość gwiazd brała już w nim udział, a ciekawy casting to klucz do sukcesu. Jak będzie tym razem?

Zwycięzcy ostatniej edycji 'Tańca z Gwiazdami'

"Taniec z Gwiazdami". Kto zwyciężył ostatnią edycję?

W ostatnim sezonie programu bezapelacyjnie triumfowali Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. To właśnie im udało się wygrać kryształową kulę. Świetnie na parkiecie radzili sobie również Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. Podium zamknęli Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. Sporo uwagi przyciągnęła również Natalia Janoszek, która wytańczyła z pomocą Rafała Maseraka i tak wysokie czwarte miejsce. Oprócz nich w ostatniej edycji pojawili się również: Karolina Pisarek, Agnieszka Litwin, Jamala czy Krzysztof Rutkowski. ZOBACZ TEŻ: Edward Miszczak straci władzę w Polsacie? Przedstawiciele stacji komentują doniesienia

