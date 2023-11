Agnieszka Miezianko wzięła udział w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją z Kamilem Borkowskim, ale ich relacja, tak jak pozostałe dwa małżeństwa w tej edycji, nie przetrwała próby czasu. W marcu 2023 roku, po długim czasie oczekiwania, udało się im sformalizować rozwód. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu, że Agnieszka wzięła udział w programie, zyskała popularność w sieci. Uczestniczka chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 97. tysięcy internautów. Właśnie pokazała efekt zabiegu, jakiemu się ostatnio poddała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zrobiła permanentny makijaż ust. Oto efekty

Agnieszka Miezianko ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie pokazuje na swoim profilu na Instagramie profesjonalne makijaże. Tym razem zdecydowała się pójść o krok dalej i zafundowała sobie permanentny makijaż ust. Efekt zabiegu możemy zobaczyć na nagraniu, które opublikował gabinet, do którego wybrała się uczestniczka show TVN. Nie da się ukryć, że podkręcony kolor warg pasuje do jej błękitnych oczu i wygląda bardzo dobrze. Na finalny efekt trzeba poczekać kilka dni. "Tak wyglądają usta od razu po zabiegu, i już po wygojeniu, za trzy-cztery dni kolor się zmieni na bardzo naturalny i delikatny" - czytamy w opisie. Jak wam się podoba efekt? Nagranie znajdziecie na dole strony.

Agnieszka Miezianko - 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. instagram.com/malamizi/'Ślub od pierwszego wejrzenia'/Player

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka gorzko o małżeństwie z Kamilem

Zanim Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uzyskała rozwód z Kamilem, długo relacjonowała swoje urzędnicze przeprawy. W końcu nadszedł ten dzień. Para uczestniczyła w rozprawie przez internet. Po dopełnieniu formalności uczestniczka eksperymentu podzieliła się gorzkim podsumowaniem. - Uważaj, o czym marzysz! Albo mów o marzeniach precyzyjniej. Do 30. chciałam mieć męża i swoje cztery kąty. Nie sądziłam, że do 31. będę po rozwodzie - powiedziała na Instagramie. Dziś zarówno Agnieszka, jak i Kamil są szczęśliwi w nowych związkach. W marcu 2023 Miezianko świętowała pierwszy rok związku. "Rok temu przeszliśmy swoje pierwsze kilometry, przegadaliśmy pierwsze godziny. Mimo że to dopiero rok, czuję jakbyśmy się znali latami, jakbyś wiedział o mnie więcej niż ja sama o sobie. Znasz mnie jak mało kto! Dziękuję ci za ten rok i mam nadzieję na mnóstwo kolejnych lat i wspomnień. I love you" - napisała.