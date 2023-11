Izabela Juszczak z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno zaczęła nowy etap w życiu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z tajemniczym partnerem, z którym wybrała się na romantyczny wypad. Na ujęciach trzymali się za ręce i wszystko wskazywało na to, że Iza się zakochała. Uczestniczka show TVN właśnie pochwaliła się zdjęciem z urodzin ukochanego. Wygląda na to, że para świetnie się razem bawi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza w nowym wydaniu. Znowu zmieniła fryzurę

"Rolnik szuka żony". Iza zakochana. Pokazała zdjęcie z urodzin partnera

Izabela w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została połączona z Kamilem Wegrzynem. Na początku ich relacja zapowiadała się obiecująco, ale po czasie okazało się, że nie pasują do siebie i zdecydowali się rozstać. Iza, która prowadzi własny salon fryzjerski, skupiła się na sobie. Uczestniczka show TVN przeszła metamorfozę. Jak się okazało, w końcu jest zakochana, co już od dawna sugerowała. Właśnie opublikowała zdjęcie z 40. urodzin partnera. Jak na razie nie chce ujawniać jego tożsamości, więc wybrała takie ujęcie, na którym nie widać twarzy mężczyzny. Można jedynie dostrzec, że jej wybranek ma wysportowane ciało, które ozdobione jest tatuażami. Iza na imprezę wybrała się w czarnej sukience. Stylistka fryzur ostatnio nosi długiego boba i wiernie trwa przy byciu blondynką. "Cudowna piątkowa noc. My Love. 40." - napisała na InstaStories, Zdjęcie, o którym mowa znajdziecie w galerii na górze strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia' - Iza screen TVN Player

"Rolnik szuka żony". Zanim Izabela zgłosiła się do programu była w przemocowym związku

Kiedy Iza pojawiła się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" podkreślała, że chciałaby już założyć rodzinę. Od początku doskonale wiedziała, czego oczekuje. Sama jest silną i niezależną kobietą, która na co dzień prowadzi własny biznes. W poprzednich relacjach uczestniczka show TVN doznała wiele krzywd. Podkreślała, że przez traumatyczne przeżycia ma problem ze zbudowaniem związku. - Mężczyzna jest mi potrzebny przy boku, żebym się czuła bezpiecznie. Życie w samotności nie jest fajne - mówiła w programie. Czy tym razem trafiła na właściwego mężczyznę? Trzymamy kciuki, aby się im udało.