Roch Krzyżański wziął udział w siódmej edycji "Hotelu Paradise", która niedawno się zakończyła zwycięstwem Kori i Jacka, którzy w finale wybrali miłość i zgarnęli tym samym 100 tysięcy złotych. Kiedy uczestnik był w programie, nie był specjalnie lubiany przez fanów show. Widzowie zarzucali mu, że manipuluje innymi mieszkańcami hotelu, nie jest do końca szczery i namawia ich przeciwko Łucji. Wygląda na to, że kontrowersje wywołane w programie przyniosły mu jedynie rozgłos. 22-latek właśnie pojawił się na jednej z warszawskich uczelni i poprowadził swój pierwszy wykład. Sprawdźcie, jakie tematy poruszył w rozmowie ze studentami.

"Hotel Paradise". Roch poprowadził wykład na uczelni. Rozmawiał ze studentami o social mediach

Roch Krzyżański z "Hotelu Paradise" właśnie zadebiutował w roli wykładowcy. Raczkujący influencer został zaproszony na spotkanie ze studentami przez jednego z wykładowców Collegium Civitas. 22-latek na co dzień studiuje cyfryzację i zarządzanie danymi i pracuje jako analityk baz danych, model, instruktor żeglarstwa i wychowawca na obozach dziecięcych. W jakim charakterze pojawił się na uczelni? Podczas spotkania ze studentami poruszył temat działalności w social mediach po udziale w popularnym reality show, hejcie i internetowym wizerunku. Podkreślił, że do spotkania skrzętnie się przygotował i sporządził odpowiednie notatki.

Jestem zaszczycony, że mogłem wziąć w czymś takim udział. Pierwszy raz dostałem takie zaproszenie. I po raz pierwszy będę na uczelni w innej roli niż student - mówił podekscytowany przed wejściem na InstaStories.

Wyznał też, że chętnie wziąłby kiedyś udział w podobnym przedsięwzięciu, bo bardzo mu się spodobało. Myślicie, że Roch nadaje się na wykładowcę? Widzowie "Hotelu Paradise" są przekonani co do jednego, w knuciu intryg w programie został już profesorem.

"Hotel Paradise". Roch na starym zdjęciu z gimnazjum. Był prymusem