Choć "Love Island" dobiegło końca, kurz po największej dramie wciąż nie opadł. Przypominamy, że choć zwycięzcami okazali się Armin i Laura, gorąco zrobiło się już po finałowym odcinku. Po tym, jak do Polski wrócili pierwsi wyspiarze, na jaw wyszło, że... Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną. Sgonina potwierdziła rewelacje na swoim instagramowym profilu, wszystko potwierdzając. "Jaka była reakcja Bartka i Karoliny na to, że ich nakryłaś?" - zapytał widz. Uczestniczka w odpowiedzi zamieściła wymowne nagranie, na którym pokazała zszokowaną minę. "Żałuję, że nie oddali nam wtedy telefonów. Miny były bezcenne i zapamiętam je na długo" - odpisała. Od tego czasu uczestnicy ochoczo relacjonowali rozwój swojej relacji. Do tego stopnia, że aż zdenerwowali internautów. Ponad miesiąc po finale, Karolina wyznała, jak wygląda jej relacja z Bartkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Sandra Kubicka zapowiadała Sandra Kubicka "Too Hot to Handle". Miał być hit

"Love Island". Karolina chłodno o relacji z Bartkiem. Zaskakujące słowa

"Z Bartkiem nie jesteśmy parą. Spotykamy się i poznajemy w realnym świecie, mierzymy się z problemami i codziennością, której nie było w programie. Na to potrzeba czasu, żeby zobaczyć, czy dana osoba nam odpowiada" - zaczęła Karolina wpis na Instagramie. Uczestniczka wyznała, że ich relacja wciąż jest w początkowym stadium i oboje cały czas się poznają. Obydwoje nie wiedzą, co z tego będzie. "Jak widzicie, nie zawsze da się być cały czas ze sobą, bo mamy też swoje życie i obowiązki. Także nie ma żadnej zmiany miłości, bo tu dopiero się tworzy możliwość jej powstania, a czas pokaże, w jakim kierunku finalnie pójdzie" - czytamy na profilu Karoliny.

'Love Island'. Bartek i Karolina 'Love Island'. Bartek i Karolina są razem po aferze ze zdradą/ fot. https://www.instagram.com/air_rataj15/

"Love Island". Gilon wtrąciła niedawno trzy grosze do afery z Bartkiem i Karoliną

O romansie Bartka i Karoliny w połowie października wypowiedziała się Karolina Gilon. - Nie wiem, jak było dokładnie, tak naprawdę to Karolina, Bartek i Jaqueline wiedzą, jaka jest prawda - zaczęła na Instagramie. Prowadząca "Love Island" przyznała, że podobnie jak widzowie, czuje się rozczarowana zachowaniem uczestników. - Dostaję od was dużo wiadomości, że czujecie się zawiedzeni, oglądając nasz program i powiem wam, że ja też się czuję zawiedziona, ale mnie tam nie było - powiedziała. Jesteście ciekawi, co ma jej do powiedzenia Bartek? To wejdźcie tutaj.

Jaqueline i Bartek 'Love Island' fot. screen Polsat