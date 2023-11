"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Tysiące telewidzów ogląda go nie tylko przed telewizorami w Polsce, ale również w Australii czy Wielkiej Brytanii. Nie brakuje tam dramatów, zaskakujących zwrotów akcji i konfrontacji między uczestnikami, jakich polski widz nie doświadczył w żadnej edycji naszego rodzimego show. Brytyjska edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" różni się od polskiej i to w znaczący sposób. Uczestnicy mają bowiem okazję poznać się na wspólnych przyjęciach i wymieniać doświadczeniami z innymi parami.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Te dramy przeszły do historii telewizji

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pokazano jej dowód na zdradę męża. Uczestniczka osłupiała

W finałowym odcinku brytyjskiego "Ślubu" uczestniczka dostała dowody na zdradę męża. Ella pokazała Erice zdjęcie, na którym jej mąż Jordan miał być w dwuznacznej pozycji z inną kobietą. Uczestnik wypierał się jednak, że między nimi do niczego nie doszło. - Nie całowaliśmy się. Nie oskarżaj mnie o rzeczy, przy których cię nie było - mówił. Plotki o zdradzie uczestnika obiegły brytyjskie media jeszcze przed finałem show. "Jordan spędził całą noc, przytulając się do kobiety, która nie była jego żoną. Robił to w towarzystwie kilku swoich kolegów" - informował portal MailOnline.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Dowiedziała się w finale, że mąż ją zdradził. Osłupiała fot. screen E4

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziewiąty sezon polskiej edycji także dobiegł końca

Dziewiąta edycja polskiego "Ślubu od pierwszego wejrzenia" także dobiegła końca - na platformie Player dostępny jest finałowy odcinek show, który zostanie wyemitowany w stacji TVN 21 listopada. O miłość walczyli: Kornelia i Marek, Magda i Krzysiek oraz Kinga i Marcin. Znajomość pierwszej pary od początku dobrze prosperowała. Największą przeszkodą okazała się jednak... matka uczestnika. Magda i Krzysiek również od pierwszego odcinka wpadli sobie w oko. Pod koniec sezonu zaczęli mieć jednak wobec siebie nieco wątpliwości. Kinga i Marcin z kolei od początku nie mogli się dogadać. Uczestnik zarzucał żonie choleryczną osobowość, a Kinga miała dużo pretensji o małe rzeczy. Jak potoczyły się losy polskich małżeństw? Przeczytajcie naszą relację z finału programu.

