"Mam talent!" przeszło prawdziwą rewolucję. Wiosną będziemy mogli obejrzeć program z nową obsadą. Stacja zdecydowała się na wymianę prowadzących. Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski zastąpią Marcina Prokopa i Michała Kempę. Gwiazda "Dzień dobry TVN" nie opuści jednak show. Od 15. edycji Prokop będzie oceniał występy uczestników. Wśród jurorów pojawi się też zupełnie nowa twarz - Julia Wieniawa. Tymczasem mama aktorki opowiedziała o jej konflikcie z Janem Klimentem.

"Mam talent!". Burzliwa przeszłość Jana Klimenta i Julii Wieniawy

Jan Kliment i Julia Wieniawa mieli okazje poznać się w "Tańcu z Gwiazdami". Między tym dwojgiem miało dojść do nieprzyjemnej wymiany zdań. Potwierdziła to Sylwia Lipka, inna uczestniczka programu, która udzieliła wywiadu Pudelkowi. - Przy mnie raz zwrócił uwagę Julii Wieniawie, że wystaje jej "brzuszek" w obcisłej, białej sukience. Zwróciła mu uwagę, że ma nigdy nie wypowiadać takich uwag w stronę kobiety - zdradziła.

Do tej sytuacji odniosła się mama Julii Wieniawy. W rozmowie z ShowNews stwierdziła, że komentarz tancerza był zbędny. - Miała rację. Moim zdaniem, to jest nieeleganckie - oceniła. Dodała jednak, że jej córka nie pozostaje w żadnym konflikcie z Klimentem. Nie mają też okazji, aby się ewentualnie skonfrontować.

Nie mają żadnych relacji, ani absolutnie nie mają nawet stosowności się skonfrontować na zasadzie, że się gdzieś spotykają. Julka nie bywa na imprezach, na eventach, nie ma jej w takiej przestrzeni, więc nawet nie miałaby na to sposobności. Nie znają się więc na tyle, żeby mieli mieć jakikolwiek relacje - wyznała.

Julia Wieniawa KAPiF.pl / KAPIF.pl

Jan Kliment o rozstaniu z "Mam talent!". Liczy, że jeszcze się odezwą...

W rozmowie ze Światem Gwiazd Jan Kliment skomentował swoje rozstanie z "Mam talent!". Nie krył rozczarowania. Wyraził także nadzieję, że produkcja zmieni jeszcze zdanie i ponownie go zatrudni. - Na co dzień robię inne rzeczy, sędziuję zawodowo. Ćwiczę pary, czy to do ślubu, czy teraz szykujemy pierwszy obóz. Telewizja jest fajna, ale to zawsze było chwilowo. [...] To, że oni zmienili decyzję po dwóch latach, to nie szkodzi, niech próbują. Może zadzwonią: "Janek, jednak wracaj!" - mówił.

Jednak kiedy redaktor zapytał tancerza o to, co sądzi o wyborze Julii Wieniawy na jurorkę w talent show, oburzył się. Stanowczo zakończył wywiad. - Nie będziemy się chyba na to wypowiadać, to nam nie wypada. Jesteśmy tu z innego powodu, a nie komentować "Mam talent!" - zareagowała ostro Lenka Kliment, która towarzyszyła mężowi.

Jak Kliment w 'Mam talent!' KAPiF.pl / KAPiF.pl