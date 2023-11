Nicola z Bydgoszczy w programie "Rolnik szuka żony" została kandydatką 27-letniego Dariusza. O serce rolnika walczyła z Martą i Natalią. 22-latka szybko stała się jego faworytką i nie pozostało nic innego, jak szybko odesłać do domu pozostałe kandydatki. Jak się okazuje, Nicola i Dariusz oficjalnie stworzyli parę. - Podjąłem decyzję, że chciałbym z nią kontynuować program. (...) Jakoś tak do niej jest mi bliżej. (...) Mam to, co chciałem. Teraz trzeba to tylko pielęgnować - oznajmił w programie. Jego wybranka kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Zobaczcie jej stare zdjęcie, gdzie możemy zobaczyć ją w ciemnych włosach.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Tak kiedyś wyglądała wybranka Dariusza

Nicola z Bydgoszczy zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" w poszukiwaniu prawdziwego uczucia. Podkreśliła, że wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, ale jest też świadoma tego, że dobra relacja wymaga zaangażowania się obydwu stron związku. Nicola na co dzień pracuje i studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Dariusza oczarowała nie tylko urodą, ale także przyciągnęła go charakterem. W sieci pojawiło się stare zdjęcie kandydatki rolnika. Nicola ma na nim ciemny kolor włosów i wygląda inaczej, niż mogliśmy oglądać ją w programie, gdzie pojawiła się jako jasna blondynka. Myślicie, że w takim wydaniu spodobałaby się Dariuszowi? Zdjęcie znajdziecie na dole strony .

'Rolnik szuka żony'. Nicola i Dariusz fot.screen facebook.com/ Rolnik szuka żony TVP

"Rolnik szuka żony". Nicola nie przypadła do gustu rodzinie Dariusza. "Miałem faworytkę swoją, ale to syn wybiera"