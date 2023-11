"Milionerzy" pani Agata była blisko miliona. Pokonało ją pytanie o piłkę nożną

Za nami 689 odcinek "Milionerów" W programie przygodę kontynuowała pani Agata z Krakowa, która na co dzień jest redaktorką. Kobieta świetnie radziła sobie podczas gry. Dopiero pytanie za 125 tys. zł pokonało ją w spełnieniu marzeń o milionie. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

"Milionerzy". W 2016 r. Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Ile lat polskie drużyny nie były w stanie zakwalifikować się do tego etapu rozgrywek?

Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, a następnie podał możliwe opcje. Kobieta miała do wyboru cztery odpowiedzi:

• A. 12

• B. 15

• C. 20

• D. 30

Pani Agata nie miała zielonego pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź na pytanie. Wcześniej wykorzystała już wszystkie koła ratunkowe. Postanowiła jednak zaryzykować. Po krótkim namyśle zaznaczyła odpowiedź B - 15. Niestety, ta decyzja zakończyła jej grę.

'Milionerzy' 'Milionerzy' pani Agacie świetnie szło. Pokonało ją pytanie o piłkę nożną. Fot. 'Milionerzy'/ TVN

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie. Wiedzieliście?

Poprawną odpowiedzią na pytanie był wariant C - 20. "Wcześniej udało się to Widzewowi Łódź w 1996 roku". Agato, zagrałaś niezwykle odważnie, mnie to osobiście zaimponowało. Szkoda, że się nie udało" - pocieszał Hubert Urbański. "No trudno" - skwitowała i tak zadowolona z siebie uczestniczka, która ostatecznie wygrała 40 tys. zł.

"Milionerzy". Z tymi pytaniami uczestnicy mieli spory problem

W 686 odcinku pojawił się pan Przemysław Wawrzyński, który miał za zadanie wskazać prawidłową kontynuację znanego wiersza Mickiewicza. Pewny swojego szybko zaznaczył jedną z odpowiedzi, która niestety okazała się niepoprawna. Z kolei w 688 odcinku dosyć trudne zagadnienie zaskoczyło panią Laurę Góralską z Groblic pod Wrocławiem. Uczestniczka nie znała odpowiedzi na pytanie dotyczące Władysława Łubieńskiego. W tym wypadku nie pomógł nawet telefon do przyjaciela. To właśnie mąż pani Laury zasugerował jej niepoprawną odpowiedź. Ciekawie było również w odcinku 687. Pan Marek intensywnie myślał nad pytaniem o podmiot. Pomocna okazała się publiczność, dzięki której uczestnik przeszedł do kolejnego etapu gry. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". "Ta karczma Rzym się nazywa..." i co dalej? Uczestnik ryzykował. Nie było warto