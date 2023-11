"The Crown". Szósty sezon skupia się na ostatnich chwilach księżnej Diany

Fani produkcji Netfliksa "The Crown" będą musieli pożegnać się ze swoją ulubioną produkcja. Na platformę trafiła już pierwsza część ostatniego sezonu serialu. Szósta edycja "The Crown" zostanie zaprezentowana bowiem w dwóch porcjach. Ostatnie sześć odcinków zostanie udostępnione 16 grudnia - równy miesiąc po premierze pierwszych czterech. Jak się okazuje, twórcy nie mają w planach kolejnego sezonu.

"The Crown". Szósty sezon skupi się na ostatnich chwilach księżnej Diany

Akcja szóstego sezonu "The Crown" dzieje się od 1997 do 2005 roku. Pierwsze cztery odcinki skupiają się wokół śmierci księżnej Diany i opowiadają o miesiącach poprzedzających tragiczne wydarzenie. Choć w serialu zobaczymy ostatnie chwile księżnej Diany, nie został nakręcony moment jej śmiertelnego wypadku. Ostatnie sześć odcinków sezonu z kolei - a zatem jego druga część - opowie o wydarzeniach aż do 2005 roku. Jakich wątków możemy się spodziewać? Będzie sporo o księciu Williamie i jego życiu po śmierci matki. Nie zabraknie także Złotego Jubileuszu królowej Elżbiety II z 2002 roku. Dowiemy się także nieco więcej o ślubie księcia Karola i Camilli Parker Bowles oraz początku związku księcia Williama i księżnej Kate, którzy poznali się jeszcze w trakcie studiów. Wątek związku księcia Harry’ego z Meghan Markle nie został jednak w żaden sposób uwzględniony w scenariuszu.

'The Crown'. Szósty sezon skupi się na ostatnich chwilach księżnej Diany fot. Youtube @Netflix

"The Crown". Szósty sezon będzie ostatnim. Wszystko przez perspektywę historyczną

"The Crown" to serial, opowiadający o królowej Elżbiecie II oraz o losach brytyjskiej rodziny królewskiej na przełomie XX i XXI wieku. Wielu fanów zastanawia się, czy szósty sezon "The Crown" faktycznie będzie tym ostatnim. Mimo wielu nadziei widzów, producenci stanowczo zapowiedzieli, że póki co kolejna odsłona nie powstanie. Powód jest prosty. Twórcom zależy bowiem na utrzymaniu odpowiedniej perspektywy historycznej. Kolejne odcinki musiałyby opowiadać o wydarzeniach, które są w nieodległej pamięci wszystkich i nie byłoby możliwe spojrzenie na nie z odpowiedniego dystansu.

