Kasia to jedna z uczestniczek programu "40 kontra 20". Od czasu wejścia do show rywalizowała o serce młodszego Tomka. Mimo że złapała świetny kontakt z 28-latkiem, szybko okazało się, że ma twardą rywalkę w postaci 40-letniej Magdy. Panie weszły w coraz bardziej zaogniający się konflikt i obie dotrwały przy Tomku do finałowego odcinka. Choć Kasia opuściła show u boku mężczyzny, szybko okazało się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Uczestniczka odnalazła szczęście u boku innego mężczyzny, z którym niedawno wzięła bajeczny ślub.

"40 kontra 20". Kasia już po ślubie. Rajskie klimaty

Kasia z "40 kontra 20" zdecydowała się na rajski ślub na Malediwach. Uczestniczka pochwaliła się zdjęciami z bajecznej uroczystości na Instagramie. Bohaterka matrymonialnego show zdecydowała się na piękną, dopasowaną suknię, z długim trenem. "Od dziś... Pan i pani Ozel. Poślubiłam najlepszego męża na świecie. Mój przyjaciel, pokrewna dusza, kochanek. Pytania?" - napisała zakochana uczestniczka. Pod postem Kasi posypały się liczne komplementy. "Gratulacje i szczęścia na nowej drodze życia. Ślub marzeń", "Przepięknie wyglądałaś, mąż też. Dużo miłości na nowej drodze życia", "Żyjcie w miłości i szczęściu. Piękna para. Teraz pora na dzidziusia" - czytamy. Na ostatni komentarz uczestniczka odpisała wymownie. "Dokładnie" - przyznała. Już wcześniej podkreślała, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

'40 kontra 20'. Kasia

"40 kontra 20". Kasia w trakcie emisji show była już w relacji z obecnym mężem

Druga edycja "40 kontra 20" kręcona była w 2021 roku, tuż po pierwszym sezonie. Widzowie śledzili rozterki uczestników na ekranie dopiero na przełomie 2022 i 2023 roku i od tamtej pory wielu z nich zdążyło ułożyć sobie życie. Do tych osób należy właśnie Kasia. 29-latka nie czekała, aż program się skończy i jeszcze przed finałem przestała ukrywać się ze swoim obecnym partnerem. Widzowie odetchnęli wówczas z ulgą, że nie związała się z Tomkiem, który nie zdobył ich sympatii. "Aż mi ulżyło, że nie wyszłaś z tym Tomkiem, bo z każdym kolejnym odcinkiem on traci, a ty od samego początku zyskujesz. Szczęścia!" - czytaliśmy na jej Instagramie.

'40 kontra 20'. Kasia