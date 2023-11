Dziesiąty sezon "Rolnik szuka żony" powoli dobiega już końca, a co za tym idzie - niedługo dowiemy się, kto skradł serca naszych uczestników. Jedną z osób, która do ostatniego odcinka nie daje po sobie poznać, czy ktoś ją zainteresował, jest Anna. Wygląda jednak na to, że rolniczka już odnalazła szczęście u boku mężczyzny. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z randki.

REKLAMA

Zobacz wideo Martna Manowska zdradziła, jak wyglądają kulisy "Rolnik szka żony"

Anna z "Rolnik szuka żony" na randce z tajemniczym mężczyzną

Chociaż nie zakończyła się jeszcze emisja dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony", to uczestnicy są już dawno po nagraniach. Wielu z nich ułożyło już sobie życie po programie. Niektórzy zapewne wrócili do bycia singlem, inni kontynuują relacje rozpoczęte w show, a jeszcze inni znaleźli szczęście poza programem. O tym, jak dokładnie potoczyły się role rolników i rolniczek dowiemy się już niedługo. Tymczasem oni sami podgrzewają atmosferę w mediach społecznościowych.

Ania zamieściła na InstaStories dość tajemnicze zdjęcie. Pochwaliła się romantyczną kolacją w pizzerii. Nie mogła jednak zdradzić, kto jej towarzyszył, ponieważ zabraniają jej tego zasady udziału w programie. Podkreśliła natomiast, że była to randka. Można się domyślić, że to jedno zdjęcie rozpaliło wyobraźnię fanów, którzy już zgadują, z kim mogła się spotkać potentatka przemysłu pomidorowego. Znajdziecie je w galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Ania i Marta Manowska Piotr Matey/ Facebook.com/rolnikszukazonytvp

"Rolnik szuka żony". Ania ma poważny dylemat. Kogo wybierze?

W programie Ania zaprosiła na swoje gospodarstwo trzech mężczyzn: Jakuba, Mikołaja i Dominika. Pierwszy z nich przywiózł ze sobą ogromny bagaż doświadczeń. Okazało się, że niedługo przed startem nagrań rozstał się z wieloletnią partnerką. Co więcej, para już kilka razy ze sobą zrywała, ale i tak kończyli razem. - Mam dla ciebie niewygodną informację. Ale muszę ci o tym powiedzieć. Dzwoniła do mnie była dziewczyna Kuby. Powiedziała mi, że jeszcze dwa tygodnie temu byli w związku, że była jego narzeczoną.(...) Mówiła, że ją zostawił przed przyjazdem tutaj. Sugerowała mi, że lepiej, żebyś go nie wybierała. (...) Byli ze sobą, zrywali, wracali, znów zrywali. I tak na okrągło - wyznał uczestniczce jej brat.

Mikołaj jest natomiast najmłodszym kandydatem. 11-letnia różnica wieku między nim a Anią od początku dawała się we znaki. Chociaż wydaje się być bardzo dojrzały, to uczestniczka zdradziła, że czasami działa jej na nerwy. - Nie ukrywam, że Mikołaj po prostu mnie drażni. Czuje za duży nacisk z jego strony, bo już tak za mną chodzi kilka dni. Czasami fajnie się rozmawia. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy o sztukaterii, o domach, o wykończeniach, o wszystkim to można z nim było na poważne tematy porozmawiać, ale czasami te takie życiowe tematy obierają taką infantylność - mówiła. Wychodzi więc na to, że największe szanse ma Dominik, ale widzowie twierdzą, że między nimi nie narodziło się uczucie.

'Rolnik szuka żony'. Ania i jej kandydaci Piotr Matey