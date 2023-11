"Dzień dobry TVN" niebawem przejdzie spore zmiany. Do ekipy gospodarzy dołączą aż cztery osoby. Wśród nich ma być Dagmara Kaczmarek–Szałkow z TVN24 .Więcej na ten temat TUTAJ. Czwartkowy poranek w śniadaniówce do widzów zwróciła się Paulina Krupińska, a towarzyszył jej Marcin Prokop. Prezenterzy w pewnym momencie poinformowali o pogrzebie wieloletniego pracownika "DDTVN", który zmarł nagle. - Właśnie rozpoczął się pogrzeb naszego kolegi z pracy, pana Andrzeja Gajewskiego, który był tutaj naszym ochroniarzem - powiedziała zasmucona Krupińska.

"Dzień dobry TVN" w żałobie. Śniadaniówka żegna pracownika. "Zmarł na służbie"

Paulina Krupińska i Marcin Prokop 16 listopada mieli widzom do przekazania smutną informację. Andrzej Gajewski pracował jako ochroniarz. Jak się okazało, współpracownicy nie mieli szans go pożegnać. Na antenie podzielili się wspomnieniami z nim związanymi. Prezenterka podkreślała, że Gajewski był pogodną i skorą do pomocy osobą. Nie podała jednak przyczyny śmierci. - Witał nas zawsze serdecznym uśmiechem, zawsze pomocny, zawsze przyjacielski - dodała Paulina Krupińska, a widzowie mogli zobaczyć na ekranie czarno-białe zdjęcie współpracownika śniadaniówki.

Zmarł na służbie, w sposób nagły. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, straciliśmy go, nie zdążywszy się z nim pożegnać. Przytulamy do serca całą rodzinę i przyjaciół pana Andrzeja. To był naprawdę fantastyczny człowiek - powiedział więcej Marcin Prokop.

Obecny w studio Łukasz Jedliński także pożegnał się ze współpracownikiem i podkreślił, jak bardzo cenił jego pracę. - Na korytarzach TVN-owskich mijaliśmy się przez kilkanaście lat. Sprawdzał nas, gdy przechodziliśmy przez bramki, wchodząc do budynku. Strzegł naszego bezpieczeństwa przez wiele, wiele lat. Inni ochroniarze, którzy go dobrze znali, mówią: równy, uczynny, pomocny gość. Łączymy się w bólu z jego bliskimi - powiedział wzruszony prezenter. Rodzinie i bliskim Andrzeja Gajewskiego składamy najszczersze kondolencje. Więcej zdjęć z czwartkowego wydania "Dzień dobry TVN znajdziecie w naszej galerii na górze strony.