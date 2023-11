Andrzej i Gienek z Plutycz zdobyli popularność występując w serialu "Rolnicy. Podlasie". Mężczyźni szybko zyskali miano gwiazd produkcji. Fani uwielbiają oglądać ich codzienność na wsi. Syn i ojciec razem prowadzą gospodarstwo. Zdążyli już uzyskać znaczne grono obserwatorów w mediach społecznościowych. Ich kanał na Youtube ma ponad 100 tysięcy subskrybentów. 14 listopada Andrzej Onopiuk świętował 41. urodziny. Czego brakuje mu w życiu?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej świętuje 41. urodziny. Czego mu brakuje?

Obecnie w życiu Andrzeja i Gienka z Plutycz dużo się dzieje. Jeszcze niedawno mężczyźni wzięli się za przebudowę domu. Niedawno budynek został odmalowany, a okna wymieniono na plastikowe. Prace jednak się nie skończyły. Andrzej obecnie angażuje się w inne rzeczy, takie jak pole. Z pomocą przyszedł Jarek. Nie obyło się bez uszczypliwych komentarzy w stronę rolnika. - To wszystko od Andrzeja zależy, żeby Andrzej się trochę zmobilizował. Żeby mu głupoty nie szły do głowy - stwierdził pan Heniek. Jarek dodał, że "to wszystko przez baby". Majster był bardzo zdziwiony. - Ta, on i baby - zaśmiał się. Wygląda na to, że Andrzej wciąż nie może sobie znaleźć partnerki. Pomimo upływu lat, przy jego boku nadal nie ma drugiej połówki. Więcej zdjęć Andrzeja i Gienka z Plutycz znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej z Plutycz fot. facebook.com/ Gienek i Andrzej

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej ma plan na podryw. "Może jakaś Kryśka czy Maryśka się znajdzie..."

W jednym z odcinków na kanale mężczyzn Gienek podjął temat życia miłosnego Andrzeja. Martwi się, że rolnik jest bardzo samotny. Ma nadzieję, że wkrótce w życiu syna pojawi się jakaś kobieta, którą będzie mógł zaprosić do wyremontowanego domu. - Może jakaś Kryśka czy Maryśka się znajdzie. Chodzi o to, żeby jakaś się trafiła. (...) To upierze, to zupy ugotuje, to placka upiecze, to kartofelkę ugotuje - stwierdził na filmiku. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz liczy straty, a internauci nie przebierają w słowach. Mocny komentarz