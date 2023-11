"Mam talent!" czeka prawdziwa rewolucja. Najpierw wymienili jurorów, a teraz to

"Mam talent!" to jeden z popularniejszych programów typu talent show w Polsce, choć na jakiś czas zniknął z anteny. Teraz, ku uciesze wiernych fanów, ma powrócić w odświeżonej formie. Wiadomo już, że zmieni się obsada prowadzących i jurorów. Duet Szymona Hołowni i Marcina Prokopa ma zastąpić Agnieszka Szulim i Jan Pirowski, dziennikarz Radia Eski. Natomiast występy oceniać będzie Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i... Marcin Prokop. Teraz serwis wirtualnemedia.pl informuje o kolejnych zmianach, jakie ma przejść program.

"Mam talent!" pokaże się w odmienionej formie. Program czeka kolejna rewolucja

Jedno jest pewne: to koniec "Mam talent!", jaki wszyscy pamiętamy. Pomijając już kwestie obsady, to TVN wprowadził szereg kolejny zmian w formacie. Według doniesień serwisu wirtualnemedia.pl program ma zyskać nową oprawę graficzną, a co za tym idzie, także i inne logo. Będziemy mogli je zobaczyć w mediach społecznościowych stacji już 16 grudnia. Ale to nie koniec.

Talent show czekają także zmiany w scenografii. Planowana jest także nowa czołówka. Na te wszystkie innowacje będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo dopiero niedawno ruszyły castingi dla osób, które chcą pokazać swoje niezwykłe umiejętności w telewizji. 15. sezon programu ma być wyemitowany dopiero wiosnę.

Jurorzy 'Mam talent!' z ostatniej edycji dzak / KAPIF

"Mam talent!". Oni rozstali się z programem. Od jurorów po wieloletniego reżysera

Już w sierpniu wiedzieliśmy o tym, że nowy sezon "Mam talent!" będzie inny niż wszystkie poprzednie. To wtedy ogłoszono, że miejsce Małgorzaty Foremniak zajmie Julia Wieniawa. Warto dodać, że będzie to jurorski debiut aktorki. Z programem pożegnał się także Jan Kliment, którego zastąpi Marcin Prokop. Nie można też zapomnieć o Szymonie Hołowni, który odszedł dwie edycje temu, aby ruszyć z kampanią wyborczą. Te rewelacje skomentował Wojciech Iwański, wieloletni reżyser "Mam talent!", który notabene też rozstał się z show.

Przyszły zmiany, mnie też już nie ma przy produkcji tego programu. Dziewczyny, które po odejściu Edwarda Miszczaka rządzą teraz w TVN-ie, chciały odmłodzić produkcję. Stąd zamiast Małgosi Foremniak pojawi się Julia Wieniawa - wyznał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Dodał również, że najbardziej martwi się o to, jak Julia Wieniawa poradzi sobie w nowej roli. - O Marcina jestem spokojny, bo wiem, że doskonale sobie poradzi w roli jurora - w końcu był nim już w czasach "Idola". Zastanawiam się tylko, czy nie zdominuje reszty. Agnieszka Chylińska da sobie z nim radę, trudniej będzie Julii, bo w zderzeniu z Marcinem nie jest łatwo się przebić i coś powiedzieć - wyznał.