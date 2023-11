Dziewiąta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" była przełomową odsłoną. Wszystko za sprawą nowych ekspertek, które dobierały przyszłych małżonków. Fani postanowili dać im szansę. Jak się jednak okazało, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Szczególna krytyka skierowana jest w stronę związku Kingi i Marcina, którzy często się kłócą. Widzowie uważają, że w tym przypadku ekspertki się pomyliły. Jakiś czas temu jedna z psycholożek postanowiła wyznać, w jaki sposób przebiega proces doboru par.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". W jaki sposób dobierani są małżonkowie? Ekspertka zdradza sekret

Widzowie nie byli przekonani co do decyzji ekspertek w nowym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedna z nich postanowiła wyznać, czym kierowała się w doborze osób, które powiedzą sobie "tak" bez wcześniejszej znajomości. Wyznała, że przede wszystkim kieruje się podobieństwami. - Przeciwieństwa się przyciągają, ale tylko na chwilę. To był taki ogólny klucz dla mnie. Myślę, że każda z ekspertek miała swój - podkreśliła Zuzanna Butryn w filmiku na Youtube. Dodała, że dużo podobieństw zauważyła w przypadku przykładowo Kornelii i Marka, którzy mają podobny styl życia. Później ekspertka poruszyła kontrowersyjny temat Kingi i Marcina. Wyznała, że z tego, co zadeklarowali przed programem, można było wywnioskować, że świetnie do siebie pasują. Co sądzicie? Więcej zdjęć ekspertek znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ostatnio fani wściekli się na ekspertkę. O co poszło?

Niedawno internauci wzburzyli się zachowaniem jednej z ekspertek. Uznali, że przekroczyła pewne granice prywatności. Wszystko zaczęło się od zaciętej kłótni Kingi i Marcina. W kulminacyjnym momencie para była sama w pokoju. Czy aby na pewno? Okazało się, że psycholożka podsłuchiwała pod drzwiami. - Nie dali sobie chwili odpoczynku, o co ich prosiłam. Żeby chwilkę odpoczęli, nie rozmawiali w emocjach, żeby się ostudzili i ewentualnie potem rozmawiali ze sobą. Znowu pojawił się ten sam schemat. Wróciłam, żeby zapytać, czego oni tak naprawdę potrzebują - stwierdziła bez wahania. Widzowie byli wściekli. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani odgadli tożsamość ekspertek. Jedna z nich to wschodząca gwiazda TVN